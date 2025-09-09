- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|USDCHF
|2
|AMD
|2
|AUDJPY
|2
|AMZN
|1
|ADBE
|1
|ANET
|1
|DDOG
|1
|GBPCAD
|1
|MU
|1
|AAPL
|1
|NVDA
|1
|NET
|1
|AVGO
|1
|AXON
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.8K
|USDJPY
|658
|EURUSD
|372
|USDCHF
|857
|AMD
|2.1K
|AUDJPY
|265
|AMZN
|-1K
|ADBE
|-1.1K
|ANET
|-959
|DDOG
|-1K
|GBPCAD
|6
|MU
|1.3K
|AAPL
|1.9K
|NVDA
|2K
|NET
|-185
|AVGO
|-1K
|AXON
|-1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.8K
|USDJPY
|1.5K
|EURUSD
|608
|USDCHF
|679
|AMD
|853
|AUDJPY
|863
|AMZN
|-740
|ADBE
|-1.2K
|ANET
|-357
|DDOG
|-453
|GBPCAD
|22
|MU
|742
|AAPL
|1.5K
|NVDA
|502
|NET
|-611
|AVGO
|-3K
|AXON
|-2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1558
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.86 × 370
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Swissquote-Server
|2.95 × 55
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|3.09 × 11
|
AdmiralMarkets-Live
|3.65 × 275
|
VantageFXInternational-Live
|4.23 × 26
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
Ce signal effectue des transactions actives sur les marchés financiers mondiaux, en se concentrant sur les devises (Forex) et certaines actions sélectionnées. L’objectif est d’obtenir des résultats réguliers grâce à une stratégie claire tout en maintenant un risque maîtrisé.
Conditions recommandées pour les abonnés :
-
Capital minimum : à partir de 1 000 USD (un solde plus élevé = des résultats plus stables)
-
Effet de levier recommandé : 1:100 à 1:500
-
Type de compte recommandé : ECN/RAW Spread avec faibles commissions
-
Niveau de risque : modéré, sans levier excessif
Nous nous appuyons sur une analyse approfondie du marché, en combinant des indicateurs techniques et fondamentaux, et nous maintenons un équilibre entre opportunités et sécurité. Les transactions sont ouvertes à court et moyen terme, selon la situation du marché.
Ce signal s’adresse aux investisseurs qui recherchent la transparence et une approche de trading disciplinée.
