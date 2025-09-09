SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ForexStocks
Volker Minkenberg

ForexStocks

Volker Minkenberg
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
24 (63.15%)
Perte trades:
14 (36.84%)
Meilleure transaction:
2 949.24 USD
Pire transaction:
-1 611.11 USD
Bénéfice brut:
16 669.16 USD (12 310 pips)
Perte brute:
-8 269.22 USD (10 692 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (11 051.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 051.98 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
99.29%
Charge de dépôt maximale:
99.57%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.01
Longs trades:
24 (63.16%)
Courts trades:
14 (36.84%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
221.05 USD
Bénéfice moyen:
694.55 USD
Perte moyenne:
-590.66 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-4 059.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 059.65 USD (4)
Croissance mensuelle:
8.44%
Algo trading:
21%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 345.67 USD
Maximal:
4 184.24 USD (4.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.96% (4 073.81 USD)
Par fonds propres:
19.05% (20 997.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 15
USDJPY 3
EURUSD 3
USDCHF 2
AMD 2
AUDJPY 2
AMZN 1
ADBE 1
ANET 1
DDOG 1
GBPCAD 1
MU 1
AAPL 1
NVDA 1
NET 1
AVGO 1
AXON 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.8K
USDJPY 658
EURUSD 372
USDCHF 857
AMD 2.1K
AUDJPY 265
AMZN -1K
ADBE -1.1K
ANET -959
DDOG -1K
GBPCAD 6
MU 1.3K
AAPL 1.9K
NVDA 2K
NET -185
AVGO -1K
AXON -1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.8K
USDJPY 1.5K
EURUSD 608
USDCHF 679
AMD 853
AUDJPY 863
AMZN -740
ADBE -1.2K
ANET -357
DDOG -453
GBPCAD 22
MU 742
AAPL 1.5K
NVDA 502
NET -611
AVGO -3K
AXON -2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 949.24 USD
Pire transaction: -1 611 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +11 051.98 USD
Perte consécutive maximale: -4 059.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.42 × 1558
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.86 × 370
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Swissquote-Server
2.95 × 55
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
3.09 × 11
AdmiralMarkets-Live
3.65 × 275
VantageFXInternational-Live
4.23 × 26
Binary.com-Server
4.33 × 3
12 plus...
Ce signal effectue des transactions actives sur les marchés financiers mondiaux, en se concentrant sur les devises (Forex) et certaines actions sélectionnées. L’objectif est d’obtenir des résultats réguliers grâce à une stratégie claire tout en maintenant un risque maîtrisé.

Conditions recommandées pour les abonnés :

  • Capital minimum : à partir de 1 000 USD (un solde plus élevé = des résultats plus stables)

  • Effet de levier recommandé : 1:100 à 1:500

  • Type de compte recommandé : ECN/RAW Spread avec faibles commissions

  • Niveau de risque : modéré, sans levier excessif

Nous nous appuyons sur une analyse approfondie du marché, en combinant des indicateurs techniques et fondamentaux, et nous maintenons un équilibre entre opportunités et sécurité. Les transactions sont ouvertes à court et moyen terme, selon la situation du marché.

Ce signal s’adresse aux investisseurs qui recherchent la transparence et une approche de trading disciplinée.


Aucun avis
2025.09.23 09:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 06:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 20:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Share of trading days is too low
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 13:21
Share of trading days is too low
2025.09.09 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 06:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.09 06:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 06:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
