Ce signal effectue des transactions actives sur les marchés financiers mondiaux, en se concentrant sur les devises (Forex) et certaines actions sélectionnées. L’objectif est d’obtenir des résultats réguliers grâce à une stratégie claire tout en maintenant un risque maîtrisé.

Conditions recommandées pour les abonnés :

Capital minimum : à partir de 1 000 USD (un solde plus élevé = des résultats plus stables)

Effet de levier recommandé : 1:100 à 1:500

Type de compte recommandé : ECN/RAW Spread avec faibles commissions

Niveau de risque : modéré, sans levier excessif

Nous nous appuyons sur une analyse approfondie du marché, en combinant des indicateurs techniques et fondamentaux, et nous maintenons un équilibre entre opportunités et sécurité. Les transactions sont ouvertes à court et moyen terme, selon la situation du marché.

Ce signal s’adresse aux investisseurs qui recherchent la transparence et une approche de trading disciplinée.