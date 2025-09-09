SignauxSections
Ervan Chandra Gunawan

SSMARTBOT V2 SPIDER JARING

Ervan Chandra Gunawan
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 800 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
138
Bénéfice trades:
83 (60.14%)
Perte trades:
55 (39.86%)
Meilleure transaction:
403.95 USD
Pire transaction:
-506.95 USD
Bénéfice brut:
9 358.98 USD (937 952 pips)
Perte brute:
-9 511.39 USD (950 404 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (668.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
902.85 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
91.17%
Charge de dépôt maximale:
0.37%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.06
Longs trades:
81 (58.70%)
Courts trades:
57 (41.30%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-1.10 USD
Bénéfice moyen:
112.76 USD
Perte moyenne:
-172.93 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-862.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-923.60 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.76%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
627.46 USD
Maximal:
2 706.60 USD (12.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.21% (2 696.65 USD)
Par fonds propres:
8.13% (1 700.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s -152
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s -12K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +403.95 USD
Pire transaction: -507 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +668.15 USD
Perte consécutive maximale: -862.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DooFinancialFutures-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🕷️ SSmartbot V2 Spider PRO – Layering Strategy
EA otomatis dengan strategi Spider Layering, dirancang untuk menangkap peluang pasar dengan menebar order berlapis di berbagai level harga. Cocok untuk market yang volatile seperti XAU/USD (Gold).

Fitur Utama:

  • 🕸️ Spider Strategy (Layering Grid) → membuka posisi berlapis untuk memaksimalkan peluang.

  • 🎯 Optimasi entry di zona Support & Resistance.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → analisa tren berbasis data cerdas.

  • ⏱ Auto-trade 24/5 dengan eksekusi cepat & stabil.

  • 📊 Money Management otomatis (SL, TP, Lot & Daily Guard).

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) timeframe M1-M5



Aucun avis
2025.09.22 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 03:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 04:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
