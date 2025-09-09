- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|-152
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|-12K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DooFinancialFutures-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
🕷️ SSmartbot V2 Spider PRO – Layering Strategy
EA otomatis dengan strategi Spider Layering, dirancang untuk menangkap peluang pasar dengan menebar order berlapis di berbagai level harga. Cocok untuk market yang volatile seperti XAU/USD (Gold).
✨ Fitur Utama:
-
🕸️ Spider Strategy (Layering Grid) → membuka posisi berlapis untuk memaksimalkan peluang.
-
🎯 Optimasi entry di zona Support & Resistance.
-
🧠 AI Forecasting Mapping → analisa tren berbasis data cerdas.
-
⏱ Auto-trade 24/5 dengan eksekusi cepat & stabil.
-
📊 Money Management otomatis (SL, TP, Lot & Daily Guard).
-
📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) timeframe M1-M5
