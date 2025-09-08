SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Noriendarw
Oureddine Ang

Noriendarw

Oureddine Ang
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 90%
Darwinex-Live-2
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
190
Bénéfice trades:
134 (70.52%)
Perte trades:
56 (29.47%)
Meilleure transaction:
14 874.16 USD
Pire transaction:
-5 393.60 USD
Bénéfice brut:
139 709.10 USD (85 810 pips)
Perte brute:
-49 994.85 USD (70 640 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (23 721.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44 429.86 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
99.39%
Charge de dépôt maximale:
174.04%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
6.60
Longs trades:
106 (55.79%)
Courts trades:
84 (44.21%)
Facteur de profit:
2.79
Rendement attendu:
472.18 USD
Bénéfice moyen:
1 042.61 USD
Perte moyenne:
-892.77 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-6 261.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 811.24 USD (3)
Croissance mensuelle:
89.60%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 186.52 USD
Maximal:
13 586.77 USD (12.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.41% (13 586.77 USD)
Par fonds propres:
32.64% (44 971.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 85
USDJPY 76
WS30 20
AUDUSD 6
EURUSD 2
GBPJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 60K
USDJPY 21K
WS30 8.2K
AUDUSD 208
EURUSD 14
GBPJPY 59
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 457
USDJPY 14K
WS30 1.1K
AUDUSD 181
EURUSD 37
GBPJPY 63
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14 874.16 USD
Pire transaction: -5 394 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +23 721.01 USD
Perte consécutive maximale: -6 261.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Just follow and wait for your profits We are not here to gamble but to trade and make some profits from this market using psychological trading strategy.Depends on trend and breakout We do not promise you huge profits, but we promise you a success rate of over 80%.Although the account is large compared to some traders, you can rely on dividing the trades according to your capital.Place a 5 lot for every hundred thousand dollars .Or place between half a lot and one lot for a $10,000 account.0.05  Lot to 0.1 For every thousand dollars Do not invest less than this amount.
Aucun avis
2025.09.25 08:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 11:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Noriendarw
30 USD par mois
90%
0
0
USD
190K
USD
5
0%
190
70%
99%
2.79
472.18
USD
33%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.