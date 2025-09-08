- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
190
Bénéfice trades:
134 (70.52%)
Perte trades:
56 (29.47%)
Meilleure transaction:
14 874.16 USD
Pire transaction:
-5 393.60 USD
Bénéfice brut:
139 709.10 USD (85 810 pips)
Perte brute:
-49 994.85 USD (70 640 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (23 721.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44 429.86 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
99.39%
Charge de dépôt maximale:
174.04%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
6.60
Longs trades:
106 (55.79%)
Courts trades:
84 (44.21%)
Facteur de profit:
2.79
Rendement attendu:
472.18 USD
Bénéfice moyen:
1 042.61 USD
Perte moyenne:
-892.77 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-6 261.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 811.24 USD (3)
Croissance mensuelle:
89.60%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 186.52 USD
Maximal:
13 586.77 USD (12.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.41% (13 586.77 USD)
Par fonds propres:
32.64% (44 971.07 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|USDJPY
|76
|WS30
|20
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|60K
|USDJPY
|21K
|WS30
|8.2K
|AUDUSD
|208
|EURUSD
|14
|GBPJPY
|59
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|457
|USDJPY
|14K
|WS30
|1.1K
|AUDUSD
|181
|EURUSD
|37
|GBPJPY
|63
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +14 874.16 USD
Pire transaction: -5 394 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +23 721.01 USD
Perte consécutive maximale: -6 261.99 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Just follow and wait for your profits We are not here to gamble but to trade and make some profits from this market using psychological trading strategy.Depends on trend and breakout We do not promise you huge profits, but we promise you a success rate of over 80%.Although the account is large compared to some traders, you can rely on dividing the trades according to your capital.Place a 5 lot for every hundred thousand dollars .Or place between half a lot and one lot for a $10,000 account.0.05 Lot to 0.1 For every thousand dollars Do not invest less than this amount.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
90%
0
0
USD
USD
190K
USD
USD
5
0%
190
70%
99%
2.79
472.18
USD
USD
33%
1:200