Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GlobalPrime-Live 0.00 × 3 OctaFX-Real7 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN3 0.00 × 3 FXCM-CADReal01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 4 LiteFinanceVC-Live-05 0.00 × 1 T4Trade-Real14 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 16 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.04 × 85 ICMarketsSC-Live18 0.05 × 38 Exness-Real16 0.08 × 26 Pepperstone-Demo02 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live08 0.18 × 11 FusionMarkets-Demo 0.19 × 59 Exness-Real2 0.22 × 64 ThreeTraderLimited-Live02 0.29 × 94 FusionMarkets-Live 2 0.40 × 25 Axi-US02-Live 0.44 × 398 Ava-Real 4 0.50 × 4 FXCM-USDReal08 0.67 × 3 Axi-US16-Live 0.80 × 151 AxioryAsia-02Live 0.91 × 22 FPMarketsLLC-Live3 1.03 × 32 14 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou