Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro 0.00 × 2 FBS-Real 0.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 85 FusionMarkets-Live 0.00 × 31 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 2 FPMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 81 RoboForex-ECN 0.00 × 5 ExnessKE-MT5Real10 0.00 × 2 PlexyTrade-Server01 0.00 × 1 EBCFinancialGroupKY-Live01 0.00 × 1 XMTrading-MT5 2 0.00 × 3 OxSecurities-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.01 × 89 Exness-MT5Real5 0.54 × 97 AdmiralMarkets-Live 0.64 × 78 Exness-MT5Real15 0.69 × 35 OctaFX-Real2 0.80 × 51 Ava-Real 1-MT5 0.85 × 20 ICMarketsSC-MT5-2 1.17 × 309 Tickmill-Live 1.28 × 71 Exness-MT5Real8 1.40 × 25 FBSTradestone-Real 1.53 × 36 Alpari-MT5 1.58 × 19 FPMarketsLLC-Live 1.75 × 16 6 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou