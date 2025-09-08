Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32 0.00 × 27 TradeMaxGlobal-Live11 0.00 × 5 CapitalPointTrading-Live29 0.00 × 17 Axi-US02-Live 0.00 × 6 FPMarketsSC-Live4 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 2 VantageInternational-Live 22 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 3 Capital.com-Real 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Real Server 0.00 × 1 SwitchMarkets-Real 0.00 × 5 VantageInternational-Live 20 0.00 × 2 Tickmill-Live08 0.00 × 2 FTMO-Server 0.00 × 2 VantageInternational-Live 11 0.00 × 38 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 3 xChief-Demo 0.00 × 1 TeleTrade-NoDealingDesk 0.00 × 3 OxSecurities-Live 0.00 × 5 ZealCapitalMarketSC-Live02 0.00 × 25 RoboForex-ProCent-2 0.00 × 1 XMGlobal-Real 36 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 3 DooFintech-Live 5 0.00 × 5 JDRSecurities-Live 0.02 × 83 53 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou