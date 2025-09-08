- Croissance
Trades:
16
Bénéfice trades:
12 (75.00%)
Perte trades:
4 (25.00%)
Meilleure transaction:
1 495.50 USD
Pire transaction:
-477.44 USD
Bénéfice brut:
6 718.98 USD (6 360 pips)
Perte brute:
-1 519.37 USD (483 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (4 315.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 315.86 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.66
Activité de trading:
9.53%
Charge de dépôt maximale:
32.86%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.72
Longs trades:
9 (56.25%)
Courts trades:
7 (43.75%)
Facteur de profit:
4.42
Rendement attendu:
324.98 USD
Bénéfice moyen:
559.92 USD
Perte moyenne:
-379.84 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 353.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 353.33 USD (3)
Croissance mensuelle:
67.53%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.45 USD
Maximal:
1 396.84 USD (11.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.95% (1 387.88 USD)
Par fonds propres:
20.79% (1 754.40 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|5.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|5.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 495.50 USD
Pire transaction: -477 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4 315.86 USD
Perte consécutive maximale: -1 353.33 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5 Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
大數據量化交易系統
投資於商品期貨及商品現貨的衍生品市場。通過對散戶交易及超過千家的經紀商報價和不同市場的同一個標的物的報價資料的大資料研究，進行中短期的量化交易，實現可以持續的，穩定且高於平均收益的超額回報。
Aucun avis
