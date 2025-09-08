- Croissance
Trades:
18
Bénéfice trades:
14 (77.77%)
Perte trades:
4 (22.22%)
Meilleure transaction:
5.32 USD
Pire transaction:
-0.43 USD
Bénéfice brut:
45.93 USD (968 pips)
Perte brute:
-4.36 USD (8 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (31.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
31.21 USD (8)
Ratio de Sharpe:
1.24
Activité de trading:
0.05%
Charge de dépôt maximale:
6.38%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
26.31
Longs trades:
12 (66.67%)
Courts trades:
6 (33.33%)
Facteur de profit:
10.53
Rendement attendu:
2.31 USD
Bénéfice moyen:
3.28 USD
Perte moyenne:
-1.09 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-0.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.86 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.36 USD
Maximal:
1.58 USD (0.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.09% (0.36 USD)
Par fonds propres:
4.45% (53.70 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|960
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +5.32 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +31.21 USD
Perte consécutive maximale: -0.86 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
86 plus...
Disclaimer:
Trading Forex and CFDs involves high risk and may not be suitable for all investors. Past performance does not guarantee future results. The signal provider is not responsible for any financial losses incurred while copying this signal. Subscribers should only trade with capital they can afford to lose. Please consider your own risk tolerance before subscribing.
Strategy Description:
No martingale, no grid. EA only opens a maximum of 2 positions at the same price per setup.
I usually withdraw profits once a week or every two weeks if the account is in profit.
Broker Recommendation:
Broker = IC Markets
Server = ICMarketsSC-MT5-2
Account type = RAW Spread
Leverage = 1:500
Minimum deposit = $1200
Note:
For the most accurate results, it is strongly recommended to use the same broker and account type.
Using a different broker or account type may result in differences in spread, slippage, entry, and exit prices.
This signal is designed for traders who value consistency, risk control, and long-term growth.
Thank you for your trust and support. Wishing you successful trading!
