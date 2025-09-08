SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EXPERT ADVISOR RNP
Rizaldy Nugraha Pasha

EXPERT ADVISOR RNP

Rizaldy Nugraha Pasha
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
18
Bénéfice trades:
14 (77.77%)
Perte trades:
4 (22.22%)
Meilleure transaction:
5.32 USD
Pire transaction:
-0.43 USD
Bénéfice brut:
45.93 USD (968 pips)
Perte brute:
-4.36 USD (8 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (31.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
31.21 USD (8)
Ratio de Sharpe:
1.24
Activité de trading:
0.05%
Charge de dépôt maximale:
6.38%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
26.31
Longs trades:
12 (66.67%)
Courts trades:
6 (33.33%)
Facteur de profit:
10.53
Rendement attendu:
2.31 USD
Bénéfice moyen:
3.28 USD
Perte moyenne:
-1.09 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-0.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.86 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.36 USD
Maximal:
1.58 USD (0.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.09% (0.36 USD)
Par fonds propres:
4.45% (53.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 960
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.32 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +31.21 USD
Perte consécutive maximale: -0.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 plus...
Disclaimer:
Trading Forex and CFDs involves high risk and may not be suitable for all investors. Past performance does not guarantee future results. The signal provider is not responsible for any financial losses incurred while copying this signal. Subscribers should only trade with capital they can afford to lose. Please consider your own risk tolerance before subscribing.

Strategy Description:
No martingale, no grid. EA only opens a maximum of 2 positions at the same price per setup.
I usually withdraw profits once a week or every two weeks if the account is in profit.

Broker Recommendation:

Broker = IC Markets
Server = ICMarketsSC-MT5-2
Account type = RAW Spread
Leverage = 1:500
Minimum deposit = $1200

Note:
For the most accurate results, it is strongly recommended to use the same broker and account type.
Using a different broker or account type may result in differences in spread, slippage, entry, and exit prices.

This signal is designed for traders who value consistency, risk control, and long-term growth.
Thank you for your trust and support. Wishing you successful trading!
Aucun avis
2025.09.16 09:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.10 10:55
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.10 09:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.08 10:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.08 10:08
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.08 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 10:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
