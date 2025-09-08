- Croissance
Trades:
509
Bénéfice trades:
444 (87.22%)
Perte trades:
65 (12.77%)
Meilleure transaction:
290.99 EUR
Pire transaction:
-2 636.34 EUR
Bénéfice brut:
13 780.08 EUR (236 648 pips)
Perte brute:
-6 868.58 EUR (355 184 pips)
Gains consécutifs maximales:
170 (6 256.13 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
6 256.13 EUR (170)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
377.81%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
1.74
Longs trades:
243 (47.74%)
Courts trades:
266 (52.26%)
Facteur de profit:
2.01
Rendement attendu:
13.58 EUR
Bénéfice moyen:
31.04 EUR
Perte moyenne:
-105.67 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-565.21 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 965.16 EUR (2)
Croissance mensuelle:
35.89%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
989.15 EUR
Maximal:
3 965.16 EUR (42.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.73% (1 096.49 EUR)
Par fonds propres:
84.95% (14 190.52 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD-STD
|451
|BTCEUR
|50
|EURTRY-STD
|5
|ETHEUR
|2
|SOLUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD-STD
|8.5K
|BTCEUR
|-590
|EURTRY-STD
|5
|ETHEUR
|-20
|SOLUSD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD-STD
|12K
|BTCEUR
|-75K
|EURTRY-STD
|4.4K
|ETHEUR
|-58K
|SOLUSD
|-2.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
30 USD par mois
99%
0
0
USD
USD
23K
EUR
EUR
8
2%
509
87%
100%
2.00
13.58
EUR
EUR
85%
1:100