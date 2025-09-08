SignauxSections
Sebastian Roberto Ferrari

FERRARI

0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 99%
VTMarkets-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
509
Bénéfice trades:
444 (87.22%)
Perte trades:
65 (12.77%)
Meilleure transaction:
290.99 EUR
Pire transaction:
-2 636.34 EUR
Bénéfice brut:
13 780.08 EUR (236 648 pips)
Perte brute:
-6 868.58 EUR (355 184 pips)
Gains consécutifs maximales:
170 (6 256.13 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
6 256.13 EUR (170)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
377.81%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
1.74
Longs trades:
243 (47.74%)
Courts trades:
266 (52.26%)
Facteur de profit:
2.01
Rendement attendu:
13.58 EUR
Bénéfice moyen:
31.04 EUR
Perte moyenne:
-105.67 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-565.21 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 965.16 EUR (2)
Croissance mensuelle:
35.89%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
989.15 EUR
Maximal:
3 965.16 EUR (42.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.73% (1 096.49 EUR)
Par fonds propres:
84.95% (14 190.52 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD-STD 451
BTCEUR 50
EURTRY-STD 5
ETHEUR 2
SOLUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD-STD 8.5K
BTCEUR -590
EURTRY-STD 5
ETHEUR -20
SOLUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD-STD 12K
BTCEUR -75K
EURTRY-STD 4.4K
ETHEUR -58K
SOLUSD -2.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +290.99 EUR
Pire transaction: -2 636 EUR
Gains consécutifs maximales: 170
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +6 256.13 EUR
Perte consécutive maximale: -565.21 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 17:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 21:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
