Ebd Alrxhmn Aljbwry

Naruto fp

Ebd Alrxhmn Aljbwry
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
MaxifyFX-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12
Bénéfice trades:
10 (83.33%)
Perte trades:
2 (16.67%)
Meilleure transaction:
1.96 USD
Pire transaction:
-2.68 USD
Bénéfice brut:
7.48 USD (1 042 pips)
Perte brute:
-2.85 USD (394 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (7.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7.28 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
12.29%
Charge de dépôt maximale:
101.94%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.73
Longs trades:
7 (58.33%)
Courts trades:
5 (41.67%)
Facteur de profit:
2.62
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
0.75 USD
Perte moyenne:
-1.43 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-2.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.68 USD (1)
Croissance mensuelle:
40.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.65 USD
Maximal:
2.68 USD (23.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.30% (2.68 USD)
Par fonds propres:
13.85% (2.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD# 6
AUDCAD# 5
USDJPY# 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD# 3
AUDCAD# 1
USDJPY# 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD# 372
AUDCAD# 94
USDJPY# 182
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.96 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +7.28 USD
Perte consécutive maximale: -2.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxifyFX-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

  • Trading intelligent + faible risque + profits stables. Copiez mes signaux maintenant et commencez à développer votre compte en toute confiance. Dès que j’aurai mon premier copieur, je commencerai à trader.


    • Aucun avis
    2025.10.07 11:36
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.06 22:14
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.10.06 04:24
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.09.26 13:55
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
    2025.09.26 00:14
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.09.23 23:45
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.09.17 19:11
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2025.09.17 18:11
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2025.09.17 02:03
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.09.08 06:55
    Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
    2025.09.08 06:55
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
    2025.09.08 06:55
    The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
    Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

    L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

    Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.