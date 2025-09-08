SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CN Breakout77
Cepi Nurhidayat

CN Breakout77

Cepi Nurhidayat
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 51%
MaxrichGroup-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
63
Bénéfice trades:
25 (39.68%)
Perte trades:
38 (60.32%)
Meilleure transaction:
49.72 USD
Pire transaction:
-25.24 USD
Bénéfice brut:
710.70 USD (72 601 pips)
Perte brute:
-401.95 USD (52 364 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (4.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93.96 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
25.48%
Charge de dépôt maximale:
0.58%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
3.00
Longs trades:
34 (53.97%)
Courts trades:
29 (46.03%)
Facteur de profit:
1.77
Rendement attendu:
4.90 USD
Bénéfice moyen:
28.43 USD
Perte moyenne:
-10.58 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-84.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-84.05 USD (6)
Croissance mensuelle:
14.59%
Prévision annuelle:
177.05%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
89.63 USD
Maximal:
102.79 USD (16.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.76% (102.79 USD)
Par fonds propres:
1.52% (14.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 53
NQ100.R 7
CL.R 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 350
NQ100.R -31
CL.R 3
GBPJPY -6
EURJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 37K
NQ100.R -15K
CL.R 29
GBPJPY -800
EURJPY -975
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.72 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +4.21 USD
Perte consécutive maximale: -84.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 6
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 9
FXOpen-Real2
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 8
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
Bforex-TNLive
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
257 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
lot 0.01 dan setelah equity diatas $1000 saya naikan ke 0.02 lot
Have fun
Aucun avis
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CN Breakout77
30 USD par mois
51%
0
0
USD
909
USD
14
0%
63
39%
25%
1.76
4.90
USD
17%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.