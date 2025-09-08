SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GOLD XAUUSD MID TERM
Jose Anastacio Aguirre Rojo

GOLD XAUUSD MID TERM

Jose Anastacio Aguirre Rojo
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -57%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
108
Bénéfice trades:
89 (82.40%)
Perte trades:
19 (17.59%)
Meilleure transaction:
7.04 USD
Pire transaction:
-10.55 USD
Bénéfice brut:
59.70 USD (6 549 pips)
Perte brute:
-73.92 USD (7 265 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (11.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15.27 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
1.79%
Charge de dépôt maximale:
86.52%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
61 (56.48%)
Courts trades:
47 (43.52%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-0.13 USD
Bénéfice moyen:
0.67 USD
Perte moyenne:
-3.89 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-21.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.98 USD (3)
Croissance mensuelle:
-75.34%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.73 USD
Maximal:
45.78 USD (81.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.68% (45.78 USD)
Par fonds propres:
23.81% (4.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 105
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -13
EURUSD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -581
EURUSD -125
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.04 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +11.17 USD
Perte consécutive maximale: -21.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-ECN-3
0.78 × 131
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.93 × 14
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
Hankotrade-Live
1.40 × 5
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
Alpari-Pro.ECN
1.60 × 43
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
SEÑAL PARA EL ORO O XAUUSD CON RIESGO MEDIO, UTILIZANDO BREAKOUT, SE RECOMIENDA UN DEPOSITO MINIMO DE 100 USD. REOCOMENDABLE USAR UN BROKER RAPIDO CON UN BUEN VPS Y BAJA COMISION Y SPREAD.
Aucun avis
2025.10.15 23:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.14 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 14:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 02:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.08 02:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 02:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.