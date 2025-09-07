SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Lake Capital Medium Low Risk
Luis Alberto Chacin Moreno

Lake Capital Medium Low Risk

Luis Alberto Chacin Moreno
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 84%
Tickmill-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
584
Bénéfice trades:
408 (69.86%)
Perte trades:
176 (30.14%)
Meilleure transaction:
168.01 USD
Pire transaction:
-97.36 USD
Bénéfice brut:
7 364.97 USD (114 141 pips)
Perte brute:
-3 159.19 USD (47 966 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (185.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
278.12 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
44.00%
Charge de dépôt maximale:
3.13%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.93
Longs trades:
158 (27.05%)
Courts trades:
426 (72.95%)
Facteur de profit:
2.33
Rendement attendu:
7.20 USD
Bénéfice moyen:
18.05 USD
Perte moyenne:
-17.95 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-456.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-456.76 USD (7)
Croissance mensuelle:
6.26%
Prévision annuelle:
77.54%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.84 USD
Maximal:
606.88 USD (8.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.25% (606.22 USD)
Par fonds propres:
13.44% (1 237.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 164
GBPUSD 134
AUDUSD 129
NZDUSD 111
USDJPY 41
NZDSGD 4
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 1.2K
AUDUSD 852
NZDUSD 565
USDJPY 544
NZDSGD -88
GBPJPY 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 17K
GBPUSD 20K
AUDUSD 13K
NZDUSD 7.7K
USDJPY 9.8K
NZDSGD -1.5K
GBPJPY 8
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +168.01 USD
Pire transaction: -97 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +185.09 USD
Perte consécutive maximale: -456.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.17 × 6
Axiory-Live
0.30 × 33
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.66 × 235
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Alpari-MT5
0.84 × 61
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 173
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
OctaFX-Real2
1.07 × 29
73 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
My trading strategy combines smart technical and fundamental analysis across multiple markets, with a strong focus on Forex. I use layered hedging techniques to manage risk dynamically, allowing me to adapt to changing conditions while maintaining control. This approach enables precise execution, capital protection, and the ability to profit in both trending and ranging environments.

Beyond trading, my educational approach simplifies complex financial concepts, making them accessible and actionable for a wide audience. The strategy is transparent, scalable, and effective—ideal for individual traders and institutions seeking strategic risk management.
Aucun avis
2025.09.18 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lake Capital Medium Low Risk
100 USD par mois
84%
0
0
USD
9.2K
USD
31
71%
584
69%
44%
2.33
7.20
USD
13%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.