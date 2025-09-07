- Croissance
Trades:
584
Bénéfice trades:
408 (69.86%)
Perte trades:
176 (30.14%)
Meilleure transaction:
168.01 USD
Pire transaction:
-97.36 USD
Bénéfice brut:
7 364.97 USD (114 141 pips)
Perte brute:
-3 159.19 USD (47 966 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (185.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
278.12 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
44.00%
Charge de dépôt maximale:
3.13%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.93
Longs trades:
158 (27.05%)
Courts trades:
426 (72.95%)
Facteur de profit:
2.33
Rendement attendu:
7.20 USD
Bénéfice moyen:
18.05 USD
Perte moyenne:
-17.95 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-456.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-456.76 USD (7)
Croissance mensuelle:
6.26%
Prévision annuelle:
77.54%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.84 USD
Maximal:
606.88 USD (8.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.25% (606.22 USD)
Par fonds propres:
13.44% (1 237.61 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|164
|GBPUSD
|134
|AUDUSD
|129
|NZDUSD
|111
|USDJPY
|41
|NZDSGD
|4
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|1.2K
|AUDUSD
|852
|NZDUSD
|565
|USDJPY
|544
|NZDSGD
|-88
|GBPJPY
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|17K
|GBPUSD
|20K
|AUDUSD
|13K
|NZDUSD
|7.7K
|USDJPY
|9.8K
|NZDSGD
|-1.5K
|GBPJPY
|8
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +168.01 USD
Pire transaction: -97 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +185.09 USD
Perte consécutive maximale: -456.76 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.17 × 6
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.66 × 235
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Alpari-MT5
|0.84 × 61
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 173
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.04 × 57
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
My trading strategy combines smart technical and fundamental analysis across multiple markets, with a strong focus on Forex. I use layered hedging techniques to manage risk dynamically, allowing me to adapt to changing conditions while maintaining control. This approach enables precise execution, capital protection, and the ability to profit in both trending and ranging environments.
Beyond trading, my educational approach simplifies complex financial concepts, making them accessible and actionable for a wide audience. The strategy is transparent, scalable, and effective—ideal for individual traders and institutions seeking strategic risk management.
