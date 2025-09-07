SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IC 28CCY 85458
Wai Him Leung

IC 28CCY 85458

Wai Him Leung
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -30%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
428
Bénéfice trades:
285 (66.58%)
Perte trades:
143 (33.41%)
Meilleure transaction:
443.09 USD
Pire transaction:
-578.92 USD
Bénéfice brut:
5 535.84 USD (72 796 pips)
Perte brute:
-7 430.02 USD (64 689 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (325.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
493.80 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
95.06%
Charge de dépôt maximale:
51.86%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.51
Longs trades:
223 (52.10%)
Courts trades:
205 (47.90%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-4.43 USD
Bénéfice moyen:
19.42 USD
Perte moyenne:
-51.96 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-2 460.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 460.66 USD (21)
Croissance mensuelle:
-29.14%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 460.28 USD
Maximal:
3 730.52 USD (22.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.78% (2 872.04 USD)
Par fonds propres:
32.24% (1 722.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 41
EURCHF 29
AUDCAD 28
GBPCHF 26
GBPUSD 25
AUDCHF 22
GBPCAD 21
EURUSD 19
GBPNZD 18
GBPAUD 18
EURCAD 18
USDCHF 18
USDCAD 18
EURGBP 17
AUDUSD 16
CADCHF 14
EURNZD 12
EURJPY 12
NZDCAD 10
GBPJPY 9
CHFJPY 7
NZDUSD 6
NZDJPY 5
CADJPY 5
AUDJPY 5
AUDNZD 4
USDJPY 3
NZDCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD -995
EURCHF 1K
AUDCAD -1.4K
GBPCHF 332
GBPUSD -2K
AUDCHF 68
GBPCAD 163
EURUSD 113
GBPNZD 507
GBPAUD 262
EURCAD -729
USDCHF 85
USDCAD 51
EURGBP 43
AUDUSD 53
CADCHF 60
EURNZD 190
EURJPY 214
NZDCAD -112
GBPJPY 80
CHFJPY 47
NZDUSD -94
NZDJPY 12
CADJPY 27
AUDJPY 74
AUDNZD 15
USDJPY 1
NZDCHF -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD -8.7K
EURCHF 1.3K
AUDCAD -2.4K
GBPCHF 1.1K
GBPUSD -14K
AUDCHF 727
GBPCAD 3.9K
EURUSD 1.3K
GBPNZD 8.1K
GBPAUD 5.6K
EURCAD -3.9K
USDCHF 1.3K
USDCAD -205
EURGBP 258
AUDUSD -884
CADCHF 1.1K
EURNZD 5.3K
EURJPY 4.6K
NZDCAD -3.1K
GBPJPY 3.1K
CHFJPY 3.1K
NZDUSD -2.9K
NZDJPY 386
CADJPY 635
AUDJPY 1.1K
AUDNZD 1.3K
USDJPY 338
NZDCHF -321
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +443.09 USD
Pire transaction: -579 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +325.17 USD
Perte consécutive maximale: -2 460.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 733
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12615
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4975
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 plus...
Aucun avis
2025.09.10 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 39 days
