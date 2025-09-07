SignauxSections
Fuchao Wang

JINNIUFX6

Fuchao Wang
0 avis
Fiabilité
82 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 88%
EasyTradingOnline-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
484
Bénéfice trades:
210 (43.38%)
Perte trades:
274 (56.61%)
Meilleure transaction:
611.37 USD
Pire transaction:
-445.10 USD
Bénéfice brut:
12 221.69 USD (233 769 pips)
Perte brute:
-7 809.90 USD (218 090 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (2 290.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 290.52 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
40.68%
Charge de dépôt maximale:
4.81%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.58
Longs trades:
243 (50.21%)
Courts trades:
241 (49.79%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
9.12 USD
Bénéfice moyen:
58.20 USD
Perte moyenne:
-28.50 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-5.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-677.76 USD (4)
Croissance mensuelle:
12.32%
Prévision annuelle:
149.52%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.47 USD
Maximal:
1 231.03 USD (12.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.80% (1 231.03 USD)
Par fonds propres:
4.03% (373.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 419
XAUUSD 65
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 4.4K
XAUUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 11K
XAUUSD 4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +611.37 USD
Pire transaction: -445 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +2 290.52 USD
Perte consécutive maximale: -5.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EasyTradingOnline-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.07 23:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.72% of days out of 552 days of the signal's entire lifetime.
