Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real10 0.00 × 1 TengriSecurities-Server 0.00 × 2 EGMSecurities-Live 0.00 × 1 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 8 0.00 × 2 MilliniumFortune-Live 0.00 × 3 Garnet-Server 0.00 × 1 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 2 SUSHIGlobalInvesting-Live 0.00 × 3 AtriaFinancial-Production 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 3 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 AdmiralsSC-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 5 CudraniaCapital-Real 0.00 × 2 Exness-MT5Real27 0.00 × 3 LandFX-Live 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 2 StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 2 EightcapGlobal-Live 0.00 × 7 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 6 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 6 ForexTime-MT5 0.00 × 5 VantagePrimeLimited-Live 0.00 × 4 Opogroup-Server1 0.00 × 1 274 plus...