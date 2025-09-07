SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mansoor
Mansoor Ahmed Khan Mohammad Mokhtar Khan

Mansoor

Mansoor Ahmed Khan Mohammad Mokhtar Khan
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -39%
FBS-Real
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
16 (45.71%)
Perte trades:
19 (54.29%)
Meilleure transaction:
29.48 USD
Pire transaction:
-65.83 USD
Bénéfice brut:
157.82 USD (16 995 pips)
Perte brute:
-197.23 USD (37 271 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (21.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.93 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
23.82%
Charge de dépôt maximale:
237.13%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
19 (54.29%)
Courts trades:
16 (45.71%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-1.13 USD
Bénéfice moyen:
9.86 USD
Perte moyenne:
-10.38 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-28.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-88.93 USD (4)
Croissance mensuelle:
-39.41%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
74.12 USD
Maximal:
91.65 USD (77.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.98% (91.65 USD)
Par fonds propres:
74.76% (26.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 19
GBPUSD 5
USDJPY 4
US30 4
EURUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -29
GBPUSD -8
USDJPY 9
US30 -8
EURUSD -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -5.3K
GBPUSD -158
USDJPY 271
US30 -15K
EURUSD -132
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.48 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +21.73 USD
Perte consécutive maximale: -28.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 2
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 7
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
ForexTime-MT5
0.00 × 5
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Opogroup-Server1
0.00 × 1
274 plus...
This Signal will be purely manual trade and no algo will be applied.
Aucun avis
2025.09.23 18:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 17:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 19:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 08:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.09.08 16:35
Share of trading days is too low
2025.09.08 16:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mansoor
30 USD par mois
-39%
0
0
USD
61
USD
3
0%
35
45%
24%
0.80
-1.13
USD
78%
1:400
