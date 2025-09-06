- Croissance
Trades:
119
Bénéfice trades:
39 (32.77%)
Perte trades:
80 (67.23%)
Meilleure transaction:
440.38 CAD
Pire transaction:
-198.94 CAD
Bénéfice brut:
2 305.01 CAD (31 920 pips)
Perte brute:
-2 023.47 CAD (61 073 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1 056.37 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 056.37 CAD (11)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
15.66%
Charge de dépôt maximale:
100.26%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
43 minutes
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
84 (70.59%)
Courts trades:
35 (29.41%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
2.37 CAD
Bénéfice moyen:
59.10 CAD
Perte moyenne:
-25.29 CAD
Pertes consécutives maximales:
15 (-157.50 CAD)
Perte consécutive maximale:
-447.91 CAD (5)
Croissance mensuelle:
4.39%
Algo trading:
14%
Prélèvement par solde:
Absolu:
159.03 CAD
Maximal:
628.29 CAD (8.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.58% (628.29 CAD)
Par fonds propres:
3.44% (230.60 CAD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|84
|US_TECH100
|23
|US_30
|11
|COCOA
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|347
|US_TECH100
|-187
|US_30
|-8
|COCOA
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|14K
|US_TECH100
|-43K
|US_30
|-66
|COCOA
|62
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
