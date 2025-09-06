SignauxSections
Luke Mcdonald

BH Signals

Luke Mcdonald
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 4%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
119
Bénéfice trades:
39 (32.77%)
Perte trades:
80 (67.23%)
Meilleure transaction:
440.38 CAD
Pire transaction:
-198.94 CAD
Bénéfice brut:
2 305.01 CAD (31 920 pips)
Perte brute:
-2 023.47 CAD (61 073 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1 056.37 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 056.37 CAD (11)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
15.66%
Charge de dépôt maximale:
100.26%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
43 minutes
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
84 (70.59%)
Courts trades:
35 (29.41%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
2.37 CAD
Bénéfice moyen:
59.10 CAD
Perte moyenne:
-25.29 CAD
Pertes consécutives maximales:
15 (-157.50 CAD)
Perte consécutive maximale:
-447.91 CAD (5)
Croissance mensuelle:
4.39%
Algo trading:
14%
Prélèvement par solde:
Absolu:
159.03 CAD
Maximal:
628.29 CAD (8.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.58% (628.29 CAD)
Par fonds propres:
3.44% (230.60 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 84
US_TECH100 23
US_30 11
COCOA 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 347
US_TECH100 -187
US_30 -8
COCOA 67
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 14K
US_TECH100 -43K
US_30 -66
COCOA 62
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Algorithmic trading systems providing signals for FX, Commodities, Indices & Energy. 
Aucun avis
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 05:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 20:48
Share of trading days is too low
2025.09.08 20:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 19:48
Share of trading days is too low
2025.09.08 19:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 22:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 22:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 22:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.06 22:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 22:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
