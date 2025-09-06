SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / COPY FUND 300USD
Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 300USD

Marcelo Diniz Da Cunha
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
19 (59.37%)
Perte trades:
13 (40.63%)
Meilleure transaction:
7.65 USD
Pire transaction:
-10.34 USD
Bénéfice brut:
64.97 USD (6 654 pips)
Perte brute:
-56.29 USD (5 763 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (25.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.86 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
73.15%
Charge de dépôt maximale:
6.33%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
0.42
Longs trades:
24 (75.00%)
Courts trades:
8 (25.00%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.27 USD
Bénéfice moyen:
3.42 USD
Perte moyenne:
-4.33 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-10.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.38 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.89%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.83 USD
Maximal:
20.53 USD (6.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.66% (20.44 USD)
Par fonds propres:
2.39% (7.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 7
XAUUSD 6
EURUSD 5
USDCHF 5
AUDUSD 5
USDJPY 3
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 15
XAUUSD -6
EURUSD 1
USDCHF 2
AUDUSD 0
USDJPY -6
USDCAD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1.6K
XAUUSD -544
EURUSD 109
USDCHF 152
AUDUSD 108
USDJPY -887
USDCAD 374
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.65 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +25.86 USD
Perte consécutive maximale: -10.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.25 × 8
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 181
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
OxSecurities-Live
1.38 × 8
79 plus...
Mínimo de capital sugerido USD 300

Corretora sugerida de baixo spread: TICKMILL

Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.

Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.

️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.

Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora TICKMILL, utilizando o endereço e IB abaixo e após abrir a conta... acessar a COPY de nome: FUND 300USD

https://www.tickmill.com/pt/tools/tickmill-social-trading

IB:    IB44903670


Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
COPY FUND 300USD
30 USD par mois
3%
0
0
USD
309
USD
4
68%
32
59%
73%
1.15
0.27
USD
7%
1:500
Copier

