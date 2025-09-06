SignauxSections
GPI BG

Top One Club

GPI BG
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 66%
ExclusiveMarkets2-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
418
Bénéfice trades:
403 (96.41%)
Perte trades:
15 (3.59%)
Meilleure transaction:
66.20 USD
Pire transaction:
-30.28 USD
Bénéfice brut:
2 053.57 USD (498 842 pips)
Perte brute:
-42.21 USD (5 310 pips)
Gains consécutifs maximales:
100 (573.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
573.54 USD (100)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
95.91%
Charge de dépôt maximale:
1.01%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
64.18
Longs trades:
255 (61.00%)
Courts trades:
163 (39.00%)
Facteur de profit:
48.65
Rendement attendu:
4.81 USD
Bénéfice moyen:
5.10 USD
Perte moyenne:
-2.81 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-31.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-31.34 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.93%
Prévision annuelle:
47.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
31.34 USD (1.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.91% (31.34 USD)
Par fonds propres:
6.82% (234.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 288
EURUSD 77
US500 28
SOLUSD 6
AUDCAD 6
BTCUSD 4
USDCAD 3
ETHUSD 2
EURAUD 2
XAGUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
EURUSD 249
US500 68
SOLUSD 36
AUDCAD 17
BTCUSD 63
USDCAD 3
ETHUSD 3
EURAUD 14
XAGUSD 5
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 122K
EURUSD 10K
US500 23K
SOLUSD 182K
AUDCAD 635
BTCUSD 156K
USDCAD 406
ETHUSD 1.5K
EURAUD 189
XAGUSD 36
GBPUSD 19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.20 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 100
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +573.54 USD
Perte consécutive maximale: -31.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ExclusiveMarkets2-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 8
0.08 × 77
Exness-Real12
2.75 × 4
ExclusiveMarkets2-Live 2
4.43 × 30
Aucun avis
2025.09.14 07:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.