SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / WeTrade02
Minh Hung Nguyen

WeTrade02

Minh Hung Nguyen
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 248%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 081
Bénéfice trades:
1 453 (69.82%)
Perte trades:
628 (30.18%)
Meilleure transaction:
55.88 USD
Pire transaction:
-158.49 USD
Bénéfice brut:
10 201.58 USD (1 972 460 pips)
Perte brute:
-6 347.42 USD (804 011 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (113.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
152.71 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
51.84%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
188
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
2.81
Longs trades:
1 242 (59.68%)
Courts trades:
839 (40.32%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
1.85 USD
Bénéfice moyen:
7.02 USD
Perte moyenne:
-10.11 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-654.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-654.41 USD (15)
Croissance mensuelle:
26.17%
Prévision annuelle:
317.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 370.46 USD (32.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.50% (1 362.95 USD)
Par fonds propres:
32.80% (1 530.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 97
AUDUSD 83
NZDJPY 80
NZDCAD 77
AUDJPY 75
USDCHF 74
USDJPY 74
NZDCHF 73
EURUSD 71
GBPUSD 68
AUDCAD 65
AUDCHF 65
CADJPY 64
JP225 63
EURNZD 57
EURAUD 57
GBPAUD 55
HK50 54
EURJPY 54
EURCAD 53
GBPNZD 53
GBPCAD 52
GBPCHF 52
GBPJPY 52
CADCHF 50
CHFJPY 50
USDCAD 46
STOXX50 45
DE30 44
FR40 44
EURGBP 40
US500 33
USTEC 31
US30 29
EURCHF 28
AUS200 27
UK100 23
AUDNZD 23
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD 224
AUDUSD 210
NZDJPY 182
NZDCAD 179
AUDJPY 55
USDCHF 205
USDJPY 332
NZDCHF 35
EURUSD 318
GBPUSD 295
AUDCAD 127
AUDCHF 163
CADJPY 185
JP225 131
EURNZD -58
EURAUD 182
GBPAUD -37
HK50 19
EURJPY -98
EURCAD 96
GBPNZD 109
GBPCAD 97
GBPCHF 180
GBPJPY 177
CADCHF 54
CHFJPY -227
USDCAD 169
STOXX50 23
DE30 109
FR40 32
EURGBP 97
US500 47
USTEC 56
US30 99
EURCHF 72
AUS200 10
UK100 19
AUDNZD -14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD 5.9K
AUDUSD 4.7K
NZDJPY 7.1K
NZDCAD 8.2K
AUDJPY 2.6K
USDCHF 5.2K
USDJPY 19K
NZDCHF 2.8K
EURUSD 8.2K
GBPUSD 9K
AUDCAD 4.6K
AUDCHF 4.3K
CADJPY 14K
JP225 116K
EURNZD -2.2K
EURAUD 11K
GBPAUD -2.1K
HK50 38K
EURJPY -5.5K
EURCAD 1.1K
GBPNZD 14K
GBPCAD 544
GBPCHF 4.7K
GBPJPY 9.4K
CADCHF 1K
CHFJPY -13K
USDCAD 5K
STOXX50 53K
DE30 25K
FR40 79K
EURGBP 1.3K
US500 101K
USTEC 397K
US30 67K
EURCHF 727
AUS200 90K
UK100 81K
AUDNZD -296
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55.88 USD
Pire transaction: -158 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +113.22 USD
Perte consécutive maximale: -654.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 2
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.13 × 87
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.19 × 36
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 743
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 25
Exness-MT5Real8
1.43 × 21
BlackBullMarkets-Live
1.88 × 8
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.85 × 904
RoboForex-Pro
4.65 × 891
HFMarketsGlobal-Live1
4.66 × 741
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
Exness-MT5Real3
8.00 × 1055
XMGlobal-MT5
9.02 × 1668
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
Master the momentum with trend scalping across the top FX pairs.
Aucun avis
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 04:33
No swaps are charged on the signal account
