Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AUSForex-Live 0.00 × 28 Axi-US05-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 15 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 11 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 7 Exness-Real9 0.00 × 35 TickmillUK-Live03 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 4 Dukascopy-live-1 0.00 × 17 LCG-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.20 × 10 ECMarkets-Live05 0.41 × 27 Exness-Real 0.47 × 129 Alpari-Pro.ECN 0.63 × 16 Exness-Real36 1.09 × 260 SalmaMarkets-Live 1.32 × 47 CXMTradingLtd-Real 1.69 × 13 Axi.SVG-US10-Live 2.14 × 44 CapitalPointTrading-Live29 2.14 × 7 Tickmill-Live05 2.40 × 727 CapitalIndexGlobal-Live 3.08 × 13 4 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou