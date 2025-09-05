SignauxSections
Kettani abdouessalam

ColdMind

Kettani abdouessalam
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 42%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
380
Bénéfice trades:
268 (70.52%)
Perte trades:
112 (29.47%)
Meilleure transaction:
40.70 USD
Pire transaction:
-46.90 USD
Bénéfice brut:
734.26 USD (52 623 pips)
Perte brute:
-647.74 USD (102 807 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (96.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
96.90 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
16.36%
Charge de dépôt maximale:
52.25%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
40 minutes
Facteur de récupération:
0.79
Longs trades:
223 (58.68%)
Courts trades:
157 (41.32%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.23 USD
Bénéfice moyen:
2.74 USD
Perte moyenne:
-5.78 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-49.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.12 USD (5)
Croissance mensuelle:
42.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
109.20 USD (46.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.60% (87.45 USD)
Par fonds propres:
29.68% (6.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 376
EURUSD 2
BTCUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 93
EURUSD 0
BTCUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 11K
EURUSD -49
BTCUSD -61K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.70 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +96.90 USD
Perte consécutive maximale: -49.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.18 × 22
XMGlobal-Real 27
0.35 × 190
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Day gold trading
Aucun avis
2025.09.25 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 18:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 18:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 17:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 17:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 15:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 18:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 18:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 16:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
