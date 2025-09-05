SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AVWAP
Fabio Marques Do Nascimento

AVWAP

Fabio Marques Do Nascimento
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 178%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
91
Bénéfice trades:
80 (87.91%)
Perte trades:
11 (12.09%)
Meilleure transaction:
105.53 USD
Pire transaction:
-51.07 USD
Bénéfice brut:
599.63 USD (12 593 pips)
Perte brute:
-272.26 USD (8 054 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (123.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
190.28 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
86.78%
Charge de dépôt maximale:
98.80%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
2.96
Longs trades:
42 (46.15%)
Courts trades:
49 (53.85%)
Facteur de profit:
2.20
Rendement attendu:
3.60 USD
Bénéfice moyen:
7.50 USD
Perte moyenne:
-24.75 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-97.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-97.55 USD (2)
Croissance mensuelle:
132.43%
Prévision annuelle:
1 606.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.03 USD
Maximal:
110.56 USD (27.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.19% (110.56 USD)
Par fonds propres:
33.01% (59.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 88
USDJPY 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 319
USDJPY 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6.6K
USDJPY -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +105.53 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +123.42 USD
Perte consécutive maximale: -97.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 18
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
ActivTradesCorp-Server
0.37 × 3386
Just2Trade-MT5
0.50 × 4
GBEbrokers-LIVE
0.50 × 2
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
Ava-Real 1-MT5
0.80 × 5
Exness-MT5Real
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.03 × 144
RoboForex-Pro
2.44 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 3
Eightcap-Live
3.00 × 3
7 plus...
Aucun avis
2025.09.26 07:53
Share of trading days is too low
2025.09.24 11:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 16:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 17:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 15:03
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 5.31% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.65% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
