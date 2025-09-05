SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Golden Fortune Path
Chenglong Wang

Golden Fortune Path

Chenglong Wang
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 272%
Pepperstone-Edge01
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
162
Bénéfice trades:
107 (66.04%)
Perte trades:
55 (33.95%)
Meilleure transaction:
1 597.45 HKD
Pire transaction:
-755.33 HKD
Bénéfice brut:
22 763.65 HKD (51 201 pips)
Perte brute:
-13 650.81 HKD (28 761 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 882.69 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 436.21 HKD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
25.61%
Charge de dépôt maximale:
39.34%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.89
Longs trades:
123 (75.93%)
Courts trades:
39 (24.07%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
56.25 HKD
Bénéfice moyen:
212.74 HKD
Perte moyenne:
-248.20 HKD
Pertes consécutives maximales:
6 (-802.35 HKD)
Perte consécutive maximale:
-2 118.30 HKD (5)
Croissance mensuelle:
185.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.63 HKD
Maximal:
2 339.94 HKD (16.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.56% (2 339.94 HKD)
Par fonds propres:
13.70% (1 028.18 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 162
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 22K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 597.45 HKD
Pire transaction: -755 HKD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 882.69 HKD
Perte consécutive maximale: -802.35 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.52 × 75
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarkets-Live18
1.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.36 × 28
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
8.10 × 40
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Nos signaux sont le résultat direct des 15 ans d'expérience pratique d'un trader institutionnel professionnel, soutenu par une équipe d'analystes de haut calibre.

La stratégie de base fusionne magistralement les Smart Money Concepts, le Support et la Résistance, l'Analyse des Tendances et la Recherche Macroéconomique pour identifier les opportunités les plus explosives à court terme sur le marché de l'or.

Notre discipline est inébranlable. Chaque transaction est protégée par un strict stop loss et take profit, avec des pertes méticuleusement plafonnées à moins de 20 pips—une barrière solide pour protéger votre capital. Nous ciblons un ratio risque/récompense optimal de 1:1 à 1:2, maximisant les rendements tout en gardant un contrôle absolu sur le risque.

Grâce à une gestion rigoureuse des risques, y compris un ajustement dynamique de la taille des positions basé sur le solde du compte, nous minimisons non seulement le drawdown, mais réalisons également une croissance constante du compte. 

Le chemin vers la richesse, nous le parcourons avec vous. Rejoignez-nous maintenant et voyez le miracle se produire.


Aucun avis
2025.09.27 08:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.06 11:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.06 11:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Golden Fortune Path
99 USD par mois
272%
0
0
USD
6K
HKD
5
100%
162
66%
26%
1.66
56.25
HKD
25%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.