Sonildo Almeida De Souza

Smart ASSET Real

Sonildo Almeida De Souza
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
UEXOGlobal-Trade
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
29 (80.55%)
Perte trades:
7 (19.44%)
Meilleure transaction:
863.72 USD
Pire transaction:
-170.69 USD
Bénéfice brut:
2 162.03 USD (856 662 pips)
Perte brute:
-338.90 USD (147 006 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (1 940.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 940.48 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
18.57%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
5.74
Longs trades:
33 (91.67%)
Courts trades:
3 (8.33%)
Facteur de profit:
6.38
Rendement attendu:
50.64 USD
Bénéfice moyen:
74.55 USD
Perte moyenne:
-48.41 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-15.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-317.89 USD (2)
Croissance mensuelle:
19.57%
Algo trading:
66%
Prélèvement par solde:
Absolu:
112.07 USD
Maximal:
317.89 USD (3.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.11% (317.89 USD)
Par fonds propres:
14.00% (1 654.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100 19
BTCUSD 16
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100 438
BTCUSD 521
AUDCAD 864
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100 105K
BTCUSD 604K
AUDCAD 597
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +863.72 USD
Pire transaction: -171 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 940.48 USD
Perte consécutive maximale: -15.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UEXOGlobal-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.16 21:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
Share of trading days is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 13:53
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 14.71% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
