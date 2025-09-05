SignauxSections
Iago Jose Alves De Freitas Correia

Mesa TopWin IF

Iago Jose Alves De Freitas Correia
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
FTMO-Server4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
339
Bénéfice trades:
176 (51.91%)
Perte trades:
163 (48.08%)
Meilleure transaction:
2 159.29 USD
Pire transaction:
-2 787.82 USD
Bénéfice brut:
48 843.31 USD (337 085 pips)
Perte brute:
-48 533.08 USD (212 533 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (3 085.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 700.01 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
56.67%
Charge de dépôt maximale:
12.84%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
207 (61.06%)
Courts trades:
132 (38.94%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.92 USD
Bénéfice moyen:
277.52 USD
Perte moyenne:
-297.75 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-4 470.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 470.56 USD (10)
Croissance mensuelle:
8.03%
Prévision annuelle:
97.45%
Algo trading:
21%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 869.08 USD
Maximal:
13 792.64 USD (13.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.15% (13 792.39 USD)
Par fonds propres:
1.95% (1 941.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 277
EURUSD 47
BTCUSD 6
USDJPY 5
US100.cash 2
XAUEUR 1
US30.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
EURUSD -300
BTCUSD 181
USDJPY 75
US100.cash 36
XAUEUR -737
US30.cash 5
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -269
EURUSD -1.1K
BTCUSD 122K
USDJPY 336
US100.cash 3.6K
XAUEUR -1K
US30.cash 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 159.29 USD
Pire transaction: -2 788 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +3 085.69 USD
Perte consécutive maximale: -4 470.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Acompanhe aqui a recuperação dessa conta!
Aucun avis
2025.09.23 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 10:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
