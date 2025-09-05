Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobal-Cent5 0.00 × 4 Ava-Real 1 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.00 × 2 RoboForex-ProCent-3 0.00 × 1 FxPro.com-Real06 0.00 × 2 ICMarkets-Live01 0.00 × 3 Alpari-Standard3 0.00 × 2 Pepperstone-Edge01 0.00 × 13 FPMarkets-Live2 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 14 XMTrading-Real 34 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 8 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 XMAU-Real 20 0.00 × 2 ICMarkets-Live20 0.00 × 2 TrioMarkets-Live Server 0.00 × 20 ILQAu-A1 Live 0.13 × 16 FBS-Real-9 0.19 × 16 Pepperstone-Edge03 0.22 × 9 Tradestone-Real-1 0.25 × 4 Tickmill-Live05 0.29 × 564 LiteFinance-ECN2.com 0.33 × 6 158 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou