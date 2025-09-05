SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Imperial Dominator
Nauris Zukas

Imperial Dominator

Nauris Zukas
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 292%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 525
Bénéfice trades:
1 466 (96.13%)
Perte trades:
59 (3.87%)
Meilleure transaction:
5.84 USD
Pire transaction:
-50.37 USD
Bénéfice brut:
1 453.83 USD (138 267 pips)
Perte brute:
-868.97 USD (71 569 pips)
Gains consécutifs maximales:
503 (470.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
470.30 USD (503)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
9.64%
Charge de dépôt maximale:
2.89%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
2.21
Longs trades:
879 (57.64%)
Courts trades:
646 (42.36%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
0.38 USD
Bénéfice moyen:
0.99 USD
Perte moyenne:
-14.73 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-178.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-178.99 USD (7)
Croissance mensuelle:
15.30%
Prévision annuelle:
185.69%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
74.88 USD
Maximal:
264.31 USD (110.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.12% (264.31 USD)
Par fonds propres:
6.89% (54.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1525
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 585
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 67K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.84 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 503
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +470.30 USD
Perte consécutive maximale: -178.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1854
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 2515
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
26 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 11:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 09:41
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Imperial Dominator
30 USD par mois
292%
0
0
USD
835
USD
83
100%
1 525
96%
10%
1.67
0.38
USD
60%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.