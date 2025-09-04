SignauxSections
Anila Waqar

Gold123

Anila Waqar
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
PhyxTrade-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 963
Bénéfice trades:
3 523 (88.89%)
Perte trades:
440 (11.10%)
Meilleure transaction:
6 357 532.00 USD
Pire transaction:
-4 059 000.00 USD
Bénéfice brut:
2 158 632 725.15 USD (11 823 559 pips)
Perte brute:
-212 379 716.50 USD (280 846 pips)
Gains consécutifs maximales:
1569 (572 517 287.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
807 004 096.15 USD (849)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
66.15%
Charge de dépôt maximale:
161.84%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
464
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
20.26
Longs trades:
2 224 (56.12%)
Courts trades:
1 739 (43.88%)
Facteur de profit:
10.16
Rendement attendu:
491 105.98 USD
Bénéfice moyen:
612 725.72 USD
Perte moyenne:
-482 681.17 USD
Pertes consécutives maximales:
252 (-91 248 660.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-91 248 660.00 USD (252)
Croissance mensuelle:
34.55%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 730.00 USD
Maximal:
96 051 660.00 USD (4.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.51% (6 829 285.00 USD)
Par fonds propres:
79.59% (949 435 580.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.W 2878
GBPUSD.W 460
EURUSD.W 440
BTCUSD.W 185
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.W 1632M
GBPUSD.W 109M
EURUSD.W 126M
BTCUSD.W 83M
250M 500M 750M 1000M 1250M 1500M 1750M 2000M -2044967296 -1794967296 -1544967296 -1294967296 -1044967296 -794967296 -544967296 -294967296 -44967296 205M 455M 705M 955M 1205M 1455M 1705M 1955M -2089934592 -1839934592 -1589934592 -1339934592 -1089934592 -839934592 -589934592 -339934592 -89934592 160M 410M 660M 910M 1160M 1410M 1660M 1910M -2134901888 -1884901888 -1634901888 -1384901888 -1134901888 -884901888 -634901888 -384901888 -134901888 115M 365M 615M 865M 1115M 1365M 1615M 1865M
250M 500M 750M 1000M 1250M 1500M 1750M 2000M -2044967296 -1794967296 -1544967296 -1294967296 -1044967296 -794967296 -544967296 -294967296 -44967296 205M 455M 705M 955M 1205M 1455M 1705M 1955M -2089934592 -1839934592 -1589934592 -1339934592 -1089934592 -839934592 -589934592 -339934592 -89934592 160M 410M 660M 910M 1160M 1410M 1660M 1910M -2134901888 -1884901888 -1634901888 -1384901888 -1134901888 -884901888 -634901888 -384901888 -134901888 115M 365M 615M 865M 1115M 1365M 1615M 1865M
250M 500M 750M 1000M 1250M 1500M 1750M 2000M -2044967296 -1794967296 -1544967296 -1294967296 -1044967296 -794967296 -544967296 -294967296 -44967296 205M 455M 705M 955M 1205M 1455M 1705M 1955M -2089934592 -1839934592 -1589934592 -1339934592 -1089934592 -839934592 -589934592 -339934592 -89934592 160M 410M 660M 910M 1160M 1410M 1660M 1910M -2134901888 -1884901888 -1634901888 -1384901888 -1134901888 -884901888 -634901888 -384901888 -134901888 115M 365M 615M 865M 1115M 1365M 1615M 1865M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.W 2.9M
GBPUSD.W 124K
EURUSD.W 139K
BTCUSD.W 8.4M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 357 532.00 USD
Pire transaction: -4 059 000 USD
Gains consécutifs maximales: 849
Pertes consécutives maximales: 252
Bénéfice consécutif maximal: +572 517 287.88 USD
Perte consécutive maximale: -91 248 660.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PhyxTrade-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

My special strategy help me to grow big accounts 
Aucun avis
2025.10.20 13:33
High current drawdown in 68% indicates the absence of risk limitation
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 18:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 18:05 2025.10.02 18:05:51  

That is my special strategy

2025.09.05 00:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 00:18
A large drawdown may occur on the account again
