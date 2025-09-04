- Croissance
Trades:
3 963
Bénéfice trades:
3 523 (88.89%)
Perte trades:
440 (11.10%)
Meilleure transaction:
6 357 532.00 USD
Pire transaction:
-4 059 000.00 USD
Bénéfice brut:
2 158 632 725.15 USD (11 823 559 pips)
Perte brute:
-212 379 716.50 USD (280 846 pips)
Gains consécutifs maximales:
1569 (572 517 287.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
807 004 096.15 USD (849)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
66.15%
Charge de dépôt maximale:
161.84%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
464
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
20.26
Longs trades:
2 224 (56.12%)
Courts trades:
1 739 (43.88%)
Facteur de profit:
10.16
Rendement attendu:
491 105.98 USD
Bénéfice moyen:
612 725.72 USD
Perte moyenne:
-482 681.17 USD
Pertes consécutives maximales:
252 (-91 248 660.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-91 248 660.00 USD (252)
Croissance mensuelle:
34.55%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 730.00 USD
Maximal:
96 051 660.00 USD (4.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.51% (6 829 285.00 USD)
Par fonds propres:
79.59% (949 435 580.00 USD)
