SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Kotakota
Kombo Dwi Cahyono

Kotakota

Kombo Dwi Cahyono
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 57%
FBS-Real-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
157
Bénéfice trades:
81 (51.59%)
Perte trades:
76 (48.41%)
Meilleure transaction:
2 842.14 USD
Pire transaction:
-440.88 USD
Bénéfice brut:
19 992.45 USD (36 526 pips)
Perte brute:
-8 690.78 USD (49 485 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (411.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 899.16 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
99.24%
Charge de dépôt maximale:
123.07%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.47
Longs trades:
86 (54.78%)
Courts trades:
71 (45.22%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
71.99 USD
Bénéfice moyen:
246.82 USD
Perte moyenne:
-114.35 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 746.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 746.87 USD (7)
Croissance mensuelle:
14.52%
Prévision annuelle:
176.18%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 746.87 USD (17.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.13% (1 746.87 USD)
Par fonds propres:
58.49% (5 862.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 155
archived 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 7.6K
archived 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -13K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 842.14 USD
Pire transaction: -441 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +411.56 USD
Perte consécutive maximale: -1 746.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-1
0.00 × 2
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
OANDA-Japan Practice
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 9
MaxiServices-Real
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 1
127 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Silahkan Ikuti dengan Minimal Balance 10.000$
Aucun avis
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 20:04
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 9.33% of days out of the 150 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Kotakota
30 USD par mois
57%
0
0
USD
10K
USD
27
98%
157
51%
99%
2.30
71.99
USD
58%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.