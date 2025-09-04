SignauxSections
Maurice Prang

ICONIC SOLUTIONS

Maurice Prang
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
88
Bénéfice trades:
73 (82.95%)
Perte trades:
15 (17.05%)
Meilleure transaction:
62.01 EUR
Pire transaction:
-127.54 EUR
Bénéfice brut:
1 864.93 EUR (10 764 pips)
Perte brute:
-1 162.74 EUR (6 487 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (469.37 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
520.80 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
0.08%
Charge de dépôt maximale:
2.87%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
10 minutes
Facteur de récupération:
2.13
Longs trades:
38 (43.18%)
Courts trades:
50 (56.82%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
7.98 EUR
Bénéfice moyen:
25.55 EUR
Perte moyenne:
-77.52 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-324.24 EUR)
Perte consécutive maximale:
-324.24 EUR (6)
Croissance mensuelle:
8.39%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.30 EUR
Maximal:
329.24 EUR (13.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.98% (327.74 EUR)
Par fonds propres:
1.14% (62.86 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 801
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +62.01 EUR
Pire transaction: -128 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +469.37 EUR
Perte consécutive maximale: -324.24 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

ICONIC SECRET STRATEGY — Signaux M1

ICONIC SOLUTIONS – Précision dans chaque signal

Quand Londres s’éveille, le marché respire autrement. Les spreads se resserrent, la liquidité déborde des bords — et c’est précisément là que ICONIC SECRET STRATEGY frappe. Aucune devinette, aucun battage. Exécution en M1. Froide. Précise. Reproductible.

L’histoire

Pendant que d’autres tracent encore des lignes, notre chronomètre tourne déjà. Nous n’attendons pas des « sensations », nous attendons des preuves : déplacement, pression, momentum. Quand la porte s’ouvre, nous passons — sans drame, sans hésitation. One shot. Next.

Ce que vous obtenez

  • Flux de signaux M1 avec discipline institutionnelle

  • ADN londonien & momentum de breakout — sans révéler la « sauce secrète »

  • Setups clairs, stops clairs, règles claires

  • Focus sur la qualité plutôt que la quantité

  • Pas de martingale, pas de grid, pas de moyennage à la baisse

Pour qui ?

Pour les traders qui placent les règles avant l’adrénaline. Pour les bâtisseurs qui préfèrent copier et scaler plutôt qu’espérer. Pour ceux qui savent que Edge ≠ divertissement.

Démarrez en 60 secondes

  • Abonnez-vous (bouton ci-dessus)

  • Connectez et synchronisez votre VPS MQL5 (24/5 en ligne, faible latence)

  • Choisissez un facteur de copie conservateur (observer d’abord, augmenter ensuite)

Astuce : Choisissez un broker avec spreads serrés sur XAUUSD et une exécution stable.

Principes (sans dévoiler le secret)

  • Exécution M1 pour protection rapide et trailing propre

  • Biais breakout autour des véritables zones de liquidité

  • Timing londonien quand le marché délivre vraiment

  • Pertes petites et définies — les positions qui partent sont gérées, pas rendues

Gestion des attentes

Ce n’est pas un cirque « vert tous les jours ». Il y a des jours calmes et des phases difficiles. Mais lorsque le marché ouvre la voie, nous y sommes. Constance. Prévisibilité. Scalabilité.

Rejoignez l’Edge

Prêt à passer du bruit au signal ?
Abonnez-vous maintenant, liez votre VPS, copiez — et laissez le reste du monde continuer à tracer des lignes.

Avertissement : Le trading sur Forex/CFD/métaux comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Tradez de manière responsable, commencez prudemment et révisez régulièrement vos paramètres de risque.


Aucun avis
2025.09.04 19:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
