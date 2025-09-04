- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|801
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
ICONIC SOLUTIONS – Précision dans chaque signal
Quand Londres s’éveille, le marché respire autrement. Les spreads se resserrent, la liquidité déborde des bords — et c’est précisément là que ICONIC SECRET STRATEGY frappe. Aucune devinette, aucun battage. Exécution en M1. Froide. Précise. Reproductible.
L’histoire
Pendant que d’autres tracent encore des lignes, notre chronomètre tourne déjà. Nous n’attendons pas des « sensations », nous attendons des preuves : déplacement, pression, momentum. Quand la porte s’ouvre, nous passons — sans drame, sans hésitation. One shot. Next.
Ce que vous obtenez
-
Flux de signaux M1 avec discipline institutionnelle
-
ADN londonien & momentum de breakout — sans révéler la « sauce secrète »
-
Setups clairs, stops clairs, règles claires
-
Focus sur la qualité plutôt que la quantité
-
Pas de martingale, pas de grid, pas de moyennage à la baisse
Pour qui ?
Pour les traders qui placent les règles avant l’adrénaline. Pour les bâtisseurs qui préfèrent copier et scaler plutôt qu’espérer. Pour ceux qui savent que Edge ≠ divertissement.
Démarrez en 60 secondes
-
Abonnez-vous (bouton ci-dessus)
-
Connectez et synchronisez votre VPS MQL5 (24/5 en ligne, faible latence)
-
Choisissez un facteur de copie conservateur (observer d’abord, augmenter ensuite)
Astuce : Choisissez un broker avec spreads serrés sur XAUUSD et une exécution stable.
Principes (sans dévoiler le secret)
-
Exécution M1 pour protection rapide et trailing propre
-
Biais breakout autour des véritables zones de liquidité
-
Timing londonien quand le marché délivre vraiment
-
Pertes petites et définies — les positions qui partent sont gérées, pas rendues
Gestion des attentes
Ce n’est pas un cirque « vert tous les jours ». Il y a des jours calmes et des phases difficiles. Mais lorsque le marché ouvre la voie, nous y sommes. Constance. Prévisibilité. Scalabilité.
Rejoignez l’Edge
Prêt à passer du bruit au signal ?
Abonnez-vous maintenant, liez votre VPS, copiez — et laissez le reste du monde continuer à tracer des lignes.
Avertissement : Le trading sur Forex/CFD/métaux comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Tradez de manière responsable, commencez prudemment et révisez régulièrement vos paramètres de risque.
