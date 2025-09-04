SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AFtrend
Evgeniy Chernov

AFtrend

Evgeniy Chernov
0 avis
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -33%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
382
Bénéfice trades:
254 (66.49%)
Perte trades:
128 (33.51%)
Meilleure transaction:
653.37 RUB
Pire transaction:
-1 179.93 RUB
Bénéfice brut:
28 179.67 RUB (40 371 pips)
Perte brute:
-26 226.81 RUB (31 199 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (3 377.83 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
3 685.56 RUB (26)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
82.07%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
167 (43.72%)
Courts trades:
215 (56.28%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
5.11 RUB
Bénéfice moyen:
110.94 RUB
Perte moyenne:
-204.90 RUB
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 082.23 RUB)
Perte consécutive maximale:
-1 936.63 RUB (6)
Croissance mensuelle:
25.24%
Prévision annuelle:
306.26%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 393.97 RUB
Maximal:
9 693.03 RUB (184.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.15% (9 680.43 RUB)
Par fonds propres:
10.38% (3 371.18 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 140
XAUUSDrfd 46
GBPUSDrfd 45
USDCADrfd 15
AUDUSDrfd 15
NZDUSDrfd 15
USDCHFrfd 14
AUDJPYrfd 13
GBPJPYrfd 11
USDJPYrfd 10
EURCHFrfd 9
EURGBPrfd 8
EURCADrfd 7
GBPCADrfd 7
EURJPYrfd 6
EURAUDrfd 5
GBPAUDrfd 5
GBPNZDrfd 3
#LKOH 2
XAGUSDrfd 2
AUDCHFrfd 2
#SBER 1
AUDCADrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd -2
XAUUSDrfd -49
GBPUSDrfd 14
USDCADrfd 15
AUDUSDrfd -9
NZDUSDrfd -10
USDCHFrfd 4
AUDJPYrfd -9
GBPJPYrfd 19
USDJPYrfd 18
EURCHFrfd -9
EURGBPrfd -9
EURCADrfd 17
GBPCADrfd 24
EURJPYrfd 2
EURAUDrfd 7
GBPAUDrfd 8
GBPNZDrfd 4
#LKOH 0
XAGUSDrfd 1
AUDCHFrfd -6
#SBER 0
AUDCADrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 1.2K
XAUUSDrfd -3.6K
GBPUSDrfd 1.4K
USDCADrfd 1.6K
AUDUSDrfd -250
NZDUSDrfd -369
USDCHFrfd 219
AUDJPYrfd -578
GBPJPYrfd 2.2K
USDJPYrfd 2.1K
EURCHFrfd -539
EURGBPrfd -419
EURCADrfd 1.7K
GBPCADrfd 2.5K
EURJPYrfd 577
EURAUDrfd 784
GBPAUDrfd 1K
GBPNZDrfd 516
#LKOH -603
XAGUSDrfd 169
AUDCHFrfd -338
#SBER -175
AUDCADrfd 68
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +653.37 RUB
Pire transaction: -1 180 RUB
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +3 377.83 RUB
Perte consécutive maximale: -1 082.23 RUB

Aucun avis
2025.09.05 06:33
A large drawdown may occur on the account again
