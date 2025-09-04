SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trendpulse
Manuel De Huerta De La Cruz

Trendpulse

Manuel De Huerta De La Cruz
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
AudaCityGlobal-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
122
Bénéfice trades:
54 (44.26%)
Perte trades:
68 (55.74%)
Meilleure transaction:
1 580.27 USD
Pire transaction:
-1 071.00 USD
Bénéfice brut:
13 287.11 USD (303 822 pips)
Perte brute:
-16 724.65 USD (565 077 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (631.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 313.70 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
22.95%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
70 (57.38%)
Courts trades:
52 (42.62%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-28.18 USD
Bénéfice moyen:
246.06 USD
Perte moyenne:
-245.95 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-5 632.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 632.50 USD (12)
Croissance mensuelle:
-2.34%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 055.26 USD
Maximal:
7 181.29 USD (5.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.90% (7 152.91 USD)
Par fonds propres:
4.09% (4 884.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
TECH100 19
USDJPY 12
EURUSD 9
XAGUSD 9
BTCUSD 9
USDCAD 8
GBPUSD 7
XAUUSD 7
NZDUSD 6
AUDUSD 5
USDCHF 3
DJ30 3
GBPJPY 3
EURNZD 2
EURAUD 2
EURCHF 2
AUDCAD 2
WTI 2
CADJPY 2
AUDJPY 1
EURJPY 1
EURGBP 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
GBPCHF 1
GER30 1
CADCHF 1
EURCAD 1
ETHUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
TECH100 373
USDJPY 1.7K
EURUSD -1.3K
XAGUSD 67
BTCUSD -459
USDCAD -48
GBPUSD 180
XAUUSD -596
NZDUSD 274
AUDUSD 76
USDCHF 50
DJ30 -930
GBPJPY -1.2K
EURNZD -335
EURAUD -322
EURCHF -91
AUDCAD -500
WTI 255
CADJPY 1K
AUDJPY -299
EURJPY -113
EURGBP -348
NZDJPY 0
GBPCAD -666
GBPCHF -134
GER30 -18
CADCHF 1
EURCAD -71
ETHUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
TECH100 1.4K
USDJPY 1.7K
EURUSD -1.1K
XAGUSD -525
BTCUSD -269K
USDCAD 372
GBPUSD 1.1K
XAUUSD 5.2K
NZDUSD 237
AUDUSD 144
USDCHF 39
DJ30 -3.1K
GBPJPY -1.4K
EURNZD -504
EURAUD -975
EURCHF -172
AUDCAD -155
WTI 5.8K
CADJPY 1.5K
AUDJPY -229
EURJPY -306
EURGBP -101
NZDJPY 9
GBPCAD -706
GBPCHF -171
GER30 -231
CADCHF 7
EURCAD -160
ETHUSD -39
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 580.27 USD
Pire transaction: -1 071 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +631.98 USD
Perte consécutive maximale: -5 632.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AudaCityGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trendpulse
30 USD par mois
-3%
0
0
USD
117K
USD
6
0%
122
44%
100%
0.79
-28.18
USD
6%
1:100
