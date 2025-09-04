Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06 0.00 × 3 ForexClub-MT4 Market Real Server 0.00 × 3 Maxco-Demo 0.00 × 1 NPBFX-Real 0.00 × 5 Alpari-Standard2 0.00 × 1 Hankotrade-Live 0.00 × 3 EurotradeSA-Live01 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Demo 0.00 × 5 Tickmill-Live 0.00 × 1 Ava-Real 5 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 JunoMarkets-Live 0.00 × 1 VantageFX-Live 2 0.00 × 1 AxiTrader-US09-Live 0.00 × 13 STForex-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live02 0.00 × 3 FPMarkets-Live 0.00 × 2 EuroTradeGlobal-Live01 0.00 × 1 Alpari-ECN1 0.00 × 10 FXOpen-Real2 0.00 × 1 OctaFX-Real7 0.00 × 1 FXOpenUK-ECN Live Server 0.00 × 16 Pepperstone-01 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 13 Pepperstone-Edge03 0.00 × 1 135 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou