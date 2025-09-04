SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Rocket25
Prashant Saurav

Rocket25

Prashant Saurav
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 314%
Tickmill-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
33 (73.33%)
Perte trades:
12 (26.67%)
Meilleure transaction:
112.52 USD
Pire transaction:
-35.63 USD
Bénéfice brut:
1 046.94 USD (9 717 pips)
Perte brute:
-159.24 USD (3 975 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (169.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
311.57 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.72
Activité de trading:
94.30%
Charge de dépôt maximale:
46.85%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
20.25
Longs trades:
30 (66.67%)
Courts trades:
15 (33.33%)
Facteur de profit:
6.57
Rendement attendu:
19.73 USD
Bénéfice moyen:
31.73 USD
Perte moyenne:
-13.27 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-31.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.83 USD (2)
Croissance mensuelle:
169.56%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
43.83 USD (10.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.00% (43.83 USD)
Par fonds propres:
46.33% (367.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 8
EURCAD 5
USDCAD 4
CADJPY 4
AUDCHF 4
EURJPY 3
AUDCAD 3
GBPCHF 3
GBPJPY 3
EURUSD 2
EURNZD 1
NZDJPY 1
GBPUSD 1
NZDUSD 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 34
EURCAD 153
USDCAD 22
CADJPY 213
AUDCHF -32
EURJPY 146
AUDCAD 82
GBPCHF -8
GBPJPY 53
EURUSD 54
EURNZD 21
NZDJPY 24
GBPUSD 12
NZDUSD 21
GBPNZD 92
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD -1.3K
EURCAD 1.6K
USDCAD -669
CADJPY 1.4K
AUDCHF -453
EURJPY 716
AUDCAD 467
GBPCHF 224
GBPJPY 1.4K
EURUSD 449
EURNZD 391
NZDJPY 332
GBPUSD 153
NZDUSD 154
GBPNZD 831
USDJPY 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +112.52 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +169.54 USD
Perte consécutive maximale: -31.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.08 × 13
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
Darwinex-Live
0.50 × 163
AronGroups-Server
0.57 × 7
itexsys-Platform
0.58 × 12
VTMarkets-Live
0.58 × 12
VTMarkets-Live 2
0.60 × 15
ICMarkets-MT5
0.63 × 8
ICMarketsSC-MT5
0.78 × 232
Exness-MT5Real8
0.78 × 455
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.88 × 17
DooTechnology-Live
0.90 × 300
OxSecurities-Live
0.92 × 12
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 174
85 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
good
Aucun avis
2025.09.24 19:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 16:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 16:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Rocket25
30 USD par mois
314%
0
0
USD
1.3K
USD
11
69%
45
73%
94%
6.57
19.73
USD
46%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.