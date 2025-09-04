SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / P3000
Yohanes Niko Perdana

P3000

Yohanes Niko Perdana
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
39
Bénéfice trades:
14 (35.89%)
Perte trades:
25 (64.10%)
Meilleure transaction:
160.85 USD
Pire transaction:
-103.53 USD
Bénéfice brut:
1 757.50 USD (43 833 pips)
Perte brute:
-1 015.63 USD (68 134 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (800.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
800.83 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
50.86%
Charge de dépôt maximale:
0.83%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.31
Longs trades:
32 (82.05%)
Courts trades:
7 (17.95%)
Facteur de profit:
1.73
Rendement attendu:
19.02 USD
Bénéfice moyen:
125.54 USD
Perte moyenne:
-40.63 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-310.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-310.68 USD (11)
Croissance mensuelle:
53.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
564.86 USD
Maximal:
564.86 USD (18.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.83% (564.86 USD)
Par fonds propres:
2.75% (98.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 742
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +160.85 USD
Pire transaction: -104 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +800.83 USD
Perte consécutive maximale: -310.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 plus...
Aucun avis
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 10:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.