Ilia Zarembo

TrueFaith

Ilia Zarembo
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
50
Bénéfice trades:
41 (82.00%)
Perte trades:
9 (18.00%)
Meilleure transaction:
1 782.93 RUB
Pire transaction:
-8 384.16 RUB
Bénéfice brut:
25 659.54 RUB (28 693 pips)
Perte brute:
-20 850.78 RUB (17 638 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (13 119.47 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
13 119.47 RUB (24)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
28.61%
Charge de dépôt maximale:
122.90%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.31
Longs trades:
38 (76.00%)
Courts trades:
12 (24.00%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
96.18 RUB
Bénéfice moyen:
625.84 RUB
Perte moyenne:
-2 316.75 RUB
Pertes consécutives maximales:
3 (-7 788.10 RUB)
Perte consécutive maximale:
-11 615.01 RUB (2)
Croissance mensuelle:
16.03%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
589.83 RUB
Maximal:
15 330.69 RUB (30.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.58% (15 330.69 RUB)
Par fonds propres:
24.17% (11 218.59 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDrfd 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDrfd 80
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDrfd 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 782.93 RUB
Pire transaction: -8 384 RUB
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +13 119.47 RUB
Perte consécutive maximale: -7 788.10 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

XAUUSD
2025.09.24 17:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 17:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 17:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 08:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TrueFaith
30 USD par mois
16%
0
0
USD
35K
RUB
4
0%
50
82%
29%
1.23
96.18
RUB
31%
1:40
Copier

