Mohd Sauff Bin Zabidi

F2 Thivagaran 146877

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 113%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
87
Bénéfice trades:
37 (42.52%)
Perte trades:
50 (57.47%)
Meilleure transaction:
34.02 USD
Pire transaction:
-16.62 USD
Bénéfice brut:
293.43 USD (29 321 pips)
Perte brute:
-180.27 USD (18 000 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (127.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
127.58 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
80.03%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
33 minutes
Facteur de récupération:
1.24
Longs trades:
46 (52.87%)
Courts trades:
41 (47.13%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
1.30 USD
Bénéfice moyen:
7.93 USD
Perte moyenne:
-3.61 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-42.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.51 USD (12)
Croissance mensuelle:
113.16%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
71.76 USD
Maximal:
91.32 USD (76.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.38% (91.32 USD)
Par fonds propres:
13.87% (5.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 113
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.02 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +127.58 USD
Perte consécutive maximale: -42.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AuricInternationalMarkets-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Aucun avis
2025.10.07 08:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 06:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.09.22 09:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.12 06:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.11 14:55
Share of trading days is too low
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 14:55
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.11 13:55
Share of trading days is too low
