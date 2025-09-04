SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Muhammad Rashid Mahat 149283
Mohd Sauff Bin Zabidi

Muhammad Rashid Mahat 149283

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -53%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
97
Bénéfice trades:
75 (77.31%)
Perte trades:
22 (22.68%)
Meilleure transaction:
83.62 USD
Pire transaction:
-84.58 USD
Bénéfice brut:
596.49 USD (39 651 pips)
Perte brute:
-632.49 USD (55 097 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (217.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
304.05 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
9.31%
Charge de dépôt maximale:
163.96%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
52 (53.61%)
Courts trades:
45 (46.39%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.37 USD
Bénéfice moyen:
7.95 USD
Perte moyenne:
-28.75 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-291.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-317.36 USD (7)
Croissance mensuelle:
-69.34%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.66 USD
Maximal:
317.36 USD (83.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.52% (317.36 USD)
Par fonds propres:
80.63% (279.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DowJones- 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DowJones- -36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DowJones- -15K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +83.62 USD
Pire transaction: -85 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +217.82 USD
Perte consécutive maximale: -291.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AuricInternationalMarkets-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.17 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 81% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 22:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 10:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 10:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 63% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 14:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
