Ilisa Noviani

TradingPLUS

Ilisa Noviani
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
TradingProInternational-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
258
Bénéfice trades:
191 (74.03%)
Perte trades:
67 (25.97%)
Meilleure transaction:
159.50 USD
Pire transaction:
-150.33 USD
Bénéfice brut:
1 763.13 USD (378 472 pips)
Perte brute:
-761.89 USD (159 240 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (163.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
364.79 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
27.73%
Charge de dépôt maximale:
26.54%
Dernier trade:
14 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
55 minutes
Facteur de récupération:
3.79
Longs trades:
116 (44.96%)
Courts trades:
142 (55.04%)
Facteur de profit:
2.31
Rendement attendu:
3.88 USD
Bénéfice moyen:
9.23 USD
Perte moyenne:
-11.37 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-12.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-264.34 USD (3)
Croissance mensuelle:
10.01%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
55.90 USD
Maximal:
264.34 USD (2.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.62% (267.85 USD)
Par fonds propres:
2.33% (237.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 102
BTCUSD 46
USDJPY 22
AUDUSD 21
GBPUSD 19
EURJPY 19
EURUSD 18
GBPJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 90
BTCUSD 32
USDJPY 464
AUDUSD 49
GBPUSD 200
EURJPY -200
EURUSD 228
GBPJPY 139
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.6K
BTCUSD 210K
USDJPY 611
AUDUSD -703
GBPUSD 1K
EURJPY -695
EURUSD 1K
GBPJPY 736
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +159.50 USD
Pire transaction: -150 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +163.14 USD
Perte consécutive maximale: -12.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradingProInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 08:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
