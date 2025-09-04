SignauxSections
Razdy Bandali

CodedPips DADI L2

Razdy Bandali
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
LandPrime-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
121
Bénéfice trades:
81 (66.94%)
Perte trades:
40 (33.06%)
Meilleure transaction:
70.96 USD
Pire transaction:
-73.12 USD
Bénéfice brut:
690.51 USD (68 300 pips)
Perte brute:
-791.59 USD (85 007 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (32.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
101.57 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
60.56%
Charge de dépôt maximale:
15.58%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
-0.19
Longs trades:
54 (44.63%)
Courts trades:
67 (55.37%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.84 USD
Bénéfice moyen:
8.52 USD
Perte moyenne:
-19.79 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-313.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-313.52 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.15%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
155.24 USD
Maximal:
535.73 USD (38.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.80% (535.73 USD)
Par fonds propres:
41.68% (534.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_m 116
XAUUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_m -103
XAUUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_m -17K
XAUUSD 268
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.96 USD
Pire transaction: -73 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +32.73 USD
Perte consécutive maximale: -313.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LandPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Full EA using DADI (Drake Average Drawdown Indicator)
Soft Martingale
Trading Mini Gold - Contract Size is 10
Minimum Capital to Copy is $1,000 use CopyRatio 10%
Aucun avis
2025.09.25 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 06:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 22:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
