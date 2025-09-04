SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Asia Trading Titans
Arvind Verma

Asia Trading Titans

Arvind Verma
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
Exness-MT5Real8
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
22 (70.96%)
Perte trades:
9 (29.03%)
Meilleure transaction:
18.11 USD
Pire transaction:
-49.76 USD
Bénéfice brut:
235.13 USD (172 869 pips)
Perte brute:
-189.48 USD (147 328 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (89.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
89.17 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
30.45%
Charge de dépôt maximale:
25.27%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.54
Longs trades:
20 (64.52%)
Courts trades:
11 (35.48%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
1.47 USD
Bénéfice moyen:
10.69 USD
Perte moyenne:
-21.05 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-67.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-84.34 USD (2)
Croissance mensuelle:
27.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.56 USD
Maximal:
84.34 USD (34.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.18% (84.34 USD)
Par fonds propres:
19.27% (31.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 46
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 26K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.11 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +89.17 USD
Perte consécutive maximale: -67.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

https://www.mql5.com/en/market/product/146469?source=Site+Profile+Seller 


This signal is powered by a proprietary trading system based on advanced Price Action, Market Angle Analysis, and Pin Bar Pattern detection.
It focuses on quality over quantity, taking only a few high-probability trades each month — but with excellent risk-to-reward ratios.

✅ Key Features:
 • No Martingale
 • No Grid
 • Fixed TP/SL — trades are managed dynamically based on market conditions
 • Strict Risk Management
 • Designed for steady, long-term growth

My personal trading software and professional market analysis back this strategy.
It avoids overtrading, reduces drawdowns, and aims for consistent monthly growth.

💬 Note:
Trading frequency is intentionally low — perfect for traders who prefer patience and precision over constant market noise.

📈 Join now and grow with a proven, disciplined trading approach.


Aucun avis
2025.09.25 11:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 05:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:37888
2025.09.04 03:18
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.04 03:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 03:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Asia Trading Titans
30 USD par mois
27%
0
0
USD
396
USD
4
100%
31
70%
30%
1.24
1.47
USD
34%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.