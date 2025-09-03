SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / CyberAurora IA X
Dionisio Jesus Suero Rodrigo

CyberAurora IA X

Dionisio Jesus Suero Rodrigo
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 64%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
21 (67.74%)
Perte trades:
10 (32.26%)
Meilleure transaction:
42.31 EUR
Pire transaction:
-57.92 EUR
Bénéfice brut:
302.56 EUR (14 289 pips)
Perte brute:
-101.54 EUR (5 288 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (94.04 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
94.04 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
24.43%
Charge de dépôt maximale:
23.02%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
2.23
Longs trades:
30 (96.77%)
Courts trades:
1 (3.23%)
Facteur de profit:
2.98
Rendement attendu:
6.48 EUR
Bénéfice moyen:
14.41 EUR
Perte moyenne:
-10.15 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-89.81 EUR)
Perte consécutive maximale:
-89.81 EUR (3)
Croissance mensuelle:
29.12%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.13 EUR
Maximal:
90.09 EUR (23.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.13% (90.02 EUR)
Par fonds propres:
69.85% (125.19 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 229
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.31 EUR
Pire transaction: -58 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +94.04 EUR
Perte consécutive maximale: -89.81 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.34 × 44
ICMarketsEU-MT5-5
1.43 × 7
ICMarketsAU-Live
1.51 × 151
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
Exness-MT5Real7
1.82 × 91
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
86 plus...
Aucun avis
2025.10.06 04:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 03:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 08:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 11:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 06:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 13:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 05:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 15:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CyberAurora IA X
30 USD par mois
64%
0
0
USD
482
EUR
6
96%
31
67%
24%
2.97
6.48
EUR
70%
1:500
Copier

