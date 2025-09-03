Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 XMTrading-MT5 2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.36 × 11 PUPrime-Live 1.20 × 5 ICMarketsSC-MT5 2.01 × 93 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 ICMarketsSC-MT5-2 2.99 × 1035 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 GOMarketsMU-Live 3.63 × 8 FusionMarkets-Live 3.90 × 16887 RoboForex-ECN 3.99 × 743 ForexTimeFXTM-Live01 4.15 × 155 XM.COM-MT5 4.38 × 299 Darwinex-Live 4.57 × 475 GOMarketsIntl-Live 4.94 × 68 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 Exness-MT5Real7 5.13 × 16 Tickmill-Live 5.40 × 35 VantageInternational-Live 4 5.42 × 12 Exness-MT5Real12 5.67 × 18 ValutradesSeychelles-Live 5.88 × 8 42 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou