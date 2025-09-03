SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Promentor600
Md Hasanuzzaman Khan

Promentor600

Md Hasanuzzaman Khan
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
292
Bénéfice trades:
217 (74.31%)
Perte trades:
75 (25.68%)
Meilleure transaction:
22.07 USD
Pire transaction:
-91.74 USD
Bénéfice brut:
483.81 USD (686 717 pips)
Perte brute:
-390.88 USD (557 655 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (30.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35.33 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
18.29%
Charge de dépôt maximale:
193.90%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.78
Longs trades:
137 (46.92%)
Courts trades:
155 (53.08%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
2.23 USD
Perte moyenne:
-5.21 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-34.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-91.74 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.31%
Prévision annuelle:
40.16%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
43.63 USD
Maximal:
119.24 USD (29.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.09% (119.36 USD)
Par fonds propres:
39.40% (80.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 102
BTCUSD 70
USDJPY 35
GBPUSD 15
EURAUD 13
GBPJPY 13
XAGUSD 12
EURUSD 11
GBPAUD 5
USDCHF 3
EURJPY 3
NZDJPY 3
NZDUSD 2
AUDUSD 2
ETHUSD 1
CHFJPY 1
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 19
BTCUSD 17
USDJPY -16
GBPUSD 9
EURAUD -1
GBPJPY -4
XAGUSD 56
EURUSD 10
GBPAUD -2
USDCHF 6
EURJPY 2
NZDJPY -1
NZDUSD -1
AUDUSD 2
ETHUSD 0
CHFJPY 0
EURNZD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.9K
BTCUSD 126K
USDJPY -1.4K
GBPUSD 986
EURAUD -17
GBPJPY -237
XAGUSD 461
EURUSD 1.1K
GBPAUD -276
USDCHF 487
EURJPY 259
NZDJPY -85
NZDUSD -128
AUDUSD 188
ETHUSD 609
CHFJPY -6
EURNZD -638
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.07 USD
Pire transaction: -92 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +30.35 USD
Perte consécutive maximale: -34.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.01 × 93
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
ICMarketsSC-MT5-2
2.99 × 1035
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
GOMarketsMU-Live
3.63 × 8
FusionMarkets-Live
3.90 × 16887
RoboForex-ECN
3.99 × 743
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
XM.COM-MT5
4.38 × 299
Darwinex-Live
4.57 × 475
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Exness-MT5Real7
5.13 × 16
Tickmill-Live
5.40 × 35
VantageInternational-Live 4
5.42 × 12
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
ValutradesSeychelles-Live
5.88 × 8
42 plus...
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫

💹Expert Trader
💹Very Low SL
💹Auto Copy Trading
💹90% Accuracy of Trading
💹Real Passive income
💹Custom Fixed lot use 
💹+10 Years of Experience

Telegram
Admin & Owner:
@Profxanalysis1

Channel Link :  https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl


Aucun avis
2025.09.22 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 06:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 05:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 04:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 12:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Promentor600
60 USD par mois
31%
0
0
USD
201
USD
13
0%
292
74%
18%
1.23
0.32
USD
52%
1:500
