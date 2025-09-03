SignauxSections
Joyce Weiss Evans

AdrianCopytrade

Joyce Weiss Evans
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 44%
LiteFinanceVC-Live-04
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
293
Bénéfice trades:
199 (67.91%)
Perte trades:
94 (32.08%)
Meilleure transaction:
50.54 USD
Pire transaction:
-36.76 USD
Bénéfice brut:
885.08 USD (41 870 pips)
Perte brute:
-749.59 USD (31 981 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (50.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.27 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
60.36%
Charge de dépôt maximale:
75.49%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.89
Longs trades:
165 (56.31%)
Courts trades:
128 (43.69%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.46 USD
Bénéfice moyen:
4.45 USD
Perte moyenne:
-7.97 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-71.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-72.70 USD (4)
Croissance mensuelle:
43.71%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.29 USD
Maximal:
152.08 USD (36.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.54% (152.08 USD)
Par fonds propres:
32.88% (102.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_o 250
FDAX 14
NZDUSD_o 7
EURAUD_o 6
EURCAD_o 3
AUDUSD_o 3
USDCAD_o 3
AUDCAD_o 2
EURUSD_o 2
NZDCAD_o 1
USDCHF_o 1
EURJPY_o 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_o -67
FDAX 155
NZDUSD_o -2
EURAUD_o 24
EURCAD_o 6
AUDUSD_o 35
USDCAD_o -16
AUDCAD_o 1
EURUSD_o 16
NZDCAD_o -17
USDCHF_o 0
EURJPY_o 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_o -3.5K
FDAX 13K
NZDUSD_o 4
EURAUD_o 511
EURCAD_o 24
AUDUSD_o 422
USDCAD_o -334
AUDCAD_o 32
EURUSD_o 205
NZDCAD_o -468
USDCHF_o 18
EURJPY_o 32
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.54 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +50.26 USD
Perte consécutive maximale: -71.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

https://t.me/Adriancopytrade
Aucun avis
2025.09.30 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 09:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 09:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 08:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 06:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AdrianCopytrade
300 USD par mois
44%
0
0
USD
397
USD
5
94%
293
67%
60%
1.18
0.46
USD
35%
1:400
