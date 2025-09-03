SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VeeSwing01
Ng Pak Yew

VeeSwing01

Ng Pak Yew
0 avis
Fiabilité
130 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 6%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 016
Bénéfice trades:
772 (75.98%)
Perte trades:
244 (24.02%)
Meilleure transaction:
261.12 USD
Pire transaction:
-603.20 USD
Bénéfice brut:
12 343.89 USD (16 114 227 pips)
Perte brute:
-9 316.32 USD (12 521 597 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (224.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
685.51 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
26.57%
Charge de dépôt maximale:
1.00%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.85
Longs trades:
936 (92.13%)
Courts trades:
80 (7.87%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
2.98 USD
Bénéfice moyen:
15.99 USD
Perte moyenne:
-38.18 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-3 577.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 577.06 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.75%
Prévision annuelle:
21.23%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 577.06 USD (39.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.58% (3 577.06 USD)
Par fonds propres:
2.41% (119.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 737
XAUUSD+ 187
EURUSD+ 90
USDJPY+ 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 5.4K
XAUUSD+ 720
EURUSD+ -3K
USDJPY+ -97
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 3.6M
XAUUSD+ -11K
EURUSD+ -2.7K
USDJPY+ -14K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +261.12 USD
Pire transaction: -603 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +224.34 USD
Perte consécutive maximale: -3 577.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 2
EA mainly trade BTC and EU

EA running since 2023 and has remained profitable

Aucun avis
2025.09.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 06:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 881 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 06:23
A large drawdown may occur on the account again
