Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12 0.00 × 8 XMTrading-Real 34 0.00 × 2 Pepperstone-Edge07 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 14 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 14 Alpari-Standard3 0.00 × 2 ICMarkets-Live01 0.00 × 3 FxPro.com-Real06 0.00 × 2 EGlobal-Cent5 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 8 XMAU-Real 20 0.00 × 2 Pepperstone-Edge01 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-3 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.06 × 154 TrioMarkets-Live Server 0.08 × 59 ICMarkets-Live20 0.17 × 199 ILQAu-A1 Live 0.18 × 11 FBS-Real-9 0.21 × 28 Pepperstone-Edge03 0.22 × 9 Tickmill-Live10 0.25 × 4 Tradestone-Real-1 0.25 × 4 Tickmill-Live05 0.29 × 564 162 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou