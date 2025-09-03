SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Herocyn
Yanuar Boby Sutejo

Herocyn

Yanuar Boby Sutejo
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
63
Bénéfice trades:
49 (77.77%)
Perte trades:
14 (22.22%)
Meilleure transaction:
23.76 USD
Pire transaction:
-16.65 USD
Bénéfice brut:
298.62 USD (4 865 pips)
Perte brute:
-107.34 USD (2 078 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (54.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.21 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
53.98%
Charge de dépôt maximale:
23.05%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
9.21
Longs trades:
30 (47.62%)
Courts trades:
33 (52.38%)
Facteur de profit:
2.78
Rendement attendu:
3.04 USD
Bénéfice moyen:
6.09 USD
Perte moyenne:
-7.67 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-20.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.78 USD (2)
Croissance mensuelle:
15.75%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
20.78 USD (1.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.72% (20.78 USD)
Par fonds propres:
52.26% (622.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 34
GBPUSD 29
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 104
GBPUSD 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.4K
GBPUSD 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.76 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +54.21 USD
Perte consécutive maximale: -20.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
154 plus...
Aucun avis
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
