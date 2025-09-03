SignauxSections
Po Yuan Chen

TC Investment Safeway

Po Yuan Chen
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 099
Bénéfice trades:
756 (68.78%)
Perte trades:
343 (31.21%)
Meilleure transaction:
100.32 USD
Pire transaction:
-115.37 USD
Bénéfice brut:
4 346.89 USD (435 016 pips)
Perte brute:
-3 941.59 USD (158 069 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (83.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
174.52 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
96.96%
Charge de dépôt maximale:
2.63%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
706 (64.24%)
Courts trades:
393 (35.76%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.37 USD
Bénéfice moyen:
5.75 USD
Perte moyenne:
-11.49 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-154.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-292.44 USD (6)
Croissance mensuelle:
-1.61%
Prévision annuelle:
-19.48%
Algo trading:
64%
Prélèvement par solde:
Absolu:
209.96 USD
Maximal:
604.86 USD (20.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.66% (245.04 USD)
Par fonds propres:
10.36% (1 997.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 377
GBPUSD+ 353
XAUUSD+ 216
NZDCAD+ 54
DJ30.r 21
GER40.r 15
AUDUSD+ 8
EURAUD+ 8
EURGBP+ 7
GBPCAD+ 7
EURJPY+ 6
EURUSD+ 6
USDJPY+ 4
GBPCHF+ 3
GBPAUD+ 3
GBPNZD+ 2
CADJPY+ 1
AUDJPY+ 1
USDCAD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ -144
GBPUSD+ -74
XAUUSD+ -53
NZDCAD+ 264
DJ30.r -51
GER40.r -41
AUDUSD+ 162
EURAUD+ -51
EURGBP+ 34
GBPCAD+ 58
EURJPY+ 159
EURUSD+ 53
USDJPY+ 4
GBPCHF+ 41
GBPAUD+ 35
GBPNZD+ 38
CADJPY+ 20
AUDJPY+ 38
USDCAD+ 14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ -6.8K
GBPUSD+ -3.3K
XAUUSD+ -194
NZDCAD+ 2K
DJ30.r -20K
GER40.r -6.3K
AUDUSD+ 840
EURAUD+ -503
EURGBP+ 552
GBPCAD+ 722
EURJPY+ 2.3K
EURUSD+ 787
USDJPY+ 392
GBPCHF+ 264
GBPAUD+ 397
GBPNZD+ 405
CADJPY+ 177
AUDJPY+ 308
USDCAD+ 106
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.32 USD
Pire transaction: -115 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +83.68 USD
Perte consécutive maximale: -154.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TC Investment Safeway
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
19K
USD
26
64%
1 099
68%
97%
1.10
0.37
USD
13%
1:500
