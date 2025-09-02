SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / QFTrading
Florin Puti

QFTrading

Florin Puti
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
125
Bénéfice trades:
74 (59.20%)
Perte trades:
51 (40.80%)
Meilleure transaction:
345.00 USD
Pire transaction:
-119.50 USD
Bénéfice brut:
2 636.43 USD (37 706 pips)
Perte brute:
-943.80 USD (18 883 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (430.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
821.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
8.08%
Charge de dépôt maximale:
6.14%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.06
Longs trades:
83 (66.40%)
Courts trades:
42 (33.60%)
Facteur de profit:
2.79
Rendement attendu:
13.54 USD
Bénéfice moyen:
35.63 USD
Perte moyenne:
-18.51 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-417.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-417.00 USD (6)
Croissance mensuelle:
1 592.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
417.00 USD (32.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.19% (417.00 USD)
Par fonds propres:
2.63% (16.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 125
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +345.00 USD
Pire transaction: -120 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +430.42 USD
Perte consécutive maximale: -417.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-4
2.22 × 1117
RoboForex-Pro-5
2.41 × 1576
RoboForex-Pro-6
3.13 × 701
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Aucun avis
2025.09.02 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.